Stel, je belt de politie op 0900-8844, wat gebeurt er dan?

Als je 0900-8844 belt, wordt je telefoontje beantwoord in één van de Regionale Service Centra (RSC) van de politie. Die centra zitten verspreid over het hele land, maar als je vanuit Overijssel naar de politie belt is de kans het grootst dat jouw gesprek in het RSC in Enschede, Apeldoorn of Nijmegen beantwoord wordt.

“Dit is de plek waar de 0900-8844-telefonie binnenkomt”, vertelt Jan Wendel Beldman. Hij leidt ons rond door het servicecentrum in Enschede. “De collega’s hier zijn er op getraind om zo snel mogelijk te achterhalen waarom iemand de politie belt. Als blijkt dat het geen spoedeisende situatie is, dan wordt het gesprek hier afgehandeld.”

Lastige beslissing

Niet spoedeisend, wat is dat? Beldman: “Voorbeelden zijn een verdachte situatie op straat, een inbraak in een auto als de dader al weg is of na een woninginbraak.”

“In de praktijk is het voor mensen best lastig om te beslissen of ze 112 of 0900-8844 moeten bellen. Daarom komen er hier regelmatig spoedeisende gesprekken binnen. Op het moment dat het om een spoedeisend gesprek gaat, en dat proberen we zo snel mogelijk te achterhalen door goed uit te vragen, zetten we het gesprek door naar de 112-centrale.”

Meer dan alleen telefoon

Mocht blijken dat een gesprek niet spoedeisend is, dan gaan de centralisten kijken hoe ze jouw telefoontje verder af moeten handelen. “Het kan zijn dat iemand met de wijkagent contact wil", legt Beldman uit.

"Ook dat gesprek wordt hier eerst uitgevraagd. Dan kijken we waarom iemand de wijkagent wil spreken. Of is het gespreksonderwerp eigenlijk helemaal niet voor de wijkagent bedoeld? Daarnaast kan het ook zijn dat iemand aangifte wil doen. Alle aangiftes worden hier telefonisch ingepland."

Overigens worden er in de Regionale Service Centra van de politie niet alleen telefoontjes afgehandeld. “Er zijn meer manieren waarop mensen contact zoeken met de politie. Denk aan het digitaal contactformulier op onze website of het meldformulier. Eigenlijk is de route, als je zo’n formulier gebruikt, soortgelijk aan die van de telefoon. Het enige verschil is dat die vragen digitaal binnenkomen.”

Twitter of Facebook

Beldman: “Ook alle internetaangiftes die gedaan worden, worden hier opgemaakt. Sinds kort zijn we ook gestart met de afhandeling van webcare. Op het moment dat er gereageerd wordt op Twitter of Facebook, dan wordt op deze afdeling het verdere gesprek gevoerd.”

Overigens benadrukken teamleiders Beldman en Kleinlangevelsloo dat er niet ‘zomaar een paar telefonistes’ op het Regionaal Service Centrum van de politie werken. “Hier zitten mensen met een gedegen opleiding. Er wordt serieus politiewerk gedaan. Hier wordt triage verricht.”

Elk gesprek is belangrijk

“Voor de collega’s in de telefonie is het heftigste het moment dat je in een keer, nadat je een gesprek hebt gevoerd over een inbraak in een auto, dat je in een keer in een suïcidepreventiegesprek belandt. Er zijn veel mensen die hiernaartoe bellen op het moment dat ze overwegen om een einde aan hun leven te maken. Dat zijn heftige gesprekken met impact voor de mensen die hier werken.”

Heb jij zelf hulp nodig? Praten over zelfmoordgedachten kan anoniem: chat via www.113.nl, bel 113 of bel gratis 0800-0113.

“Ieder gesprek dat hier gevoerd wordt is belangrijk,” vat Beldman samen. “Als je een gesprek op een goede manier hebt kunnen afhandelen en dat je iemand echt verder hebt kunnen helpen, dan heb je goed werk geleverd. Ik denk dat dat de reden is waarom iedereen hier elke dag aanwezig is.”