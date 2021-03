Melissa Otten (33) beantwoordt telefoon van de politie: "Geen dag is hier hetzelfde"

“Toen ik hier net werkte, belde een wat oudere man. Hij zei: 'Mijn vrouw is niet thuis gekomen van het boodschappen doen. Ik maak me ontzettend zorgen om haar en ik wil haar als vermist opgeven.' Toen heb ik wat gegevens uit het systeem erbij gepakt. Ik zag dat hij elke avond belde met hetzelfde verhaal. Hij bleek dement te zijn en zijn vrouw was al zes jaar geleden overleden. Dat greep mij heel erg aan.”

Bijdragen aan veiligheid

“Geen dag is hier hetzelfde”, omschrijft Otten. “Je weet van tevoren nooit hoe een dienst gaat lopen. Het mooie van dit werk is dat je kunt bijdragen aan de veiligheid van anderen.”

“Ik werk regelmatig in de avond en de nacht. Dat zijn juist de mooiste diensten. Dan ben je echt met politiewerk bezig, heb je heterdaadmeldingen en verdachte situaties. Dat zijn voor mij de leukste uurtjes om te werken”, vertelt de politiemedewerker.

Melissa Otten (Foto: RTV Oost / Ties van der Heide)

'Ik ben niet zo snel overstuur'

In de uren die we naast de centraliste doorbrengen komen tientallen gesprekken voorbij. Vuurwerkoverlast, vragen over de avondklok, tasjesdiefstal, verdachte situaties, een vechtpartij, geluidsoverlast en een verwarde vrouw die erg vaak met de politie belt.

“Ik ben van nature wel een kalm persoon”, lacht Otten. “Ik ben niet zo snel overstuur. Het moet ook wel een beetje in je zitten om snel te kunnen schakelen. Als elke melding je aangrijpt, zou je hier niet kunnen werken.”

'Help! Help! Hij is er!'

“Als ik de telefoon aanneem, weet ik nooit wat voor melding ik krijg. Het kan echt alle kanten op. Dat maakt het werk ook zo mooi.”

Otten omschrijft hoe kort geleden een ‘normale melding’ tijdens het gesprek uitliep op een spoedmelding. “Ik was een vrouw aan het vertellen wat ze moest doen als haar broer, die haar bedreigd had, ineens voor de deur zou staan. En tijdens het gesprek begon ze ineens te schreeuwen. Help! Help! Hij is er!”

Melissa Otten (Foto: RTV Oost / Ties van der Heide)

“Je hoorde de emotie en angst in haar stem. Dat was best heftig.” Koeltjes vertelt Melissa hoe ze het gesprek doorzette naar de 112-centrale en dat de man uiteindelijk werd aangehouden. “Dan zit de adrenaline best wel hoog.”

Steeds bozer

“Meneer, ik denk dat u rond dit tijdstip gewoon beter lekker naar bed kunt gaan”, vertelt Otten aan een man die boos belt, omdat zijn geluidsinstallatie door de politie in beslag is genomen. “Het is bijna twee uur ’s nachts. Dat is een normale tijd om te slapen.”

Gedurende het gesprek wordt de man, vermoedelijk onder invloed, steeds bozer op Otten en haar collega’s. “Ik vind het niet erg prettig dat u mijn collega’s beledigt. Ik ga dit gesprek beëindigen.”

“Je krijgt niet alleen maar vrolijke mensen aan de lijn. Je krijgt ook met boze mensen te maken, je wordt ook wel eens uitgescholden. Je moet ook best wel een dikke huid hebben.”

Blij met eenvoudig leven

De verhalen die ze op haar werk hoort, probeert ze niet mee naar huis te nemen. En dat lukt aardig. “Als ik het bureau uit wandel, dan sluit ik het ook voor mezelf af. Ik kleed me om en ga naar huis.”

“Af en toe blijven dingen wel eens hangen natuurlijk, maar meestal gaat het mijn ene oor in en het andere weer uit. Daardoor kan ik mijn werk ook goed blijven doen. Aan het einde van de dag besef ik toch: wat ben ik blij dat mijn leven zo eenvoudig is. Met al die bizarre verhalen en heftige dingen die je hier hoort.”