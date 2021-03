Extra maatregelen bij onbewaakte spoorwegovergangen na onderzoek dood Hardenbergse machinist

Op 28 onbewaakte spoorwegovergangen in Nederland, waarvan elf in Overijssel, nemen NS en ProRail per direct extra veiligheidsmaatregelen. Aanleiding is het ongeluk in mei 2020 in het Drentse Hooghalen, waarbij een machinist uit Hardenberg om het leven kwam. Een van de overgangen waar extra maatregelen worden genomen is die in Zenderen, waar dit weekend een dodelijk ongeluk gebeurde.

Op 22 mei 2020 kwam bij een botsing tussen een passagierstrein en de aanhanger van een tractor een 58-jarige machinist uit Hardenberg om het leven. Het ongeval gebeurde op een onbewaakte spoorwegovergang.

Kort na dat incident riepen NS en ProRail een onderzoeksteam in het leven, dat vandaag de resultaten van het onderzoek presenteerde. De uitkomst is dat er per direct extra maatregelen komen, die gelden totdat de laatste onbewaakte spoorwegovergang is opgeheven.

Maatregelen

NS en ProRail beginnen met de extra maatregelen bij de 28 overgangen waar NS rijdt en het risico hoog is, omdat er regelmatig zwaar wegverkeer oversteekt. Zes van die overgangen worden met spoed opgeheven en mogen tot die tijd niet meer gebruikt worden door zwaar wegverkeer. Daarbij zit ook de overgang in Zenderen, waar dit weekend een dodelijk ongeluk gebeurde.

Bij vier overgangen geldt vanaf morgen een tijdelijke snelheidsbeperking, waarbij de trein maximaal 90 kilometer per uur mag rijden, totdat er andere maatregelen zijn genomen of de overweg is opgeheven. Door langzamer te rijden krijgen machinisten en weggebruikers langer de tijd en heeft de trein, in geval van nood, een kortere remweg.

Overijssel

In Overijssel gaat het om elf onbewaakte spoorwegovergangen tussen Zwolle en Oldenzaal. Vier worden in maart of april gesloten, bij de andere zeven worden snelheidsbeperkingen ingesteld.

En er volgen meer maatregelen. Zo gaat NS de kleurstelling van de treinen aanpassen, ondanks dat ze voldoen aan de nieuwste Europese normen. ProRail bekijkt bovendien, in overleg met vervoerders en decentrale overheden, welke tijdelijke maatregelen nog meer op korte termijn doorgevoerd kunnen worden.

Zenderen

De maatregelen komen te laat voor een 21-jarige maaltijdbezorger uit Hengelo. Afgelopen zondag kwam hij om het leven op een onbewaakte spoorwegovergang in Zenderen. Hij was met een maaltijd op weg naar een toezichthouder van de NS, die daar nota bene was om de veiligheid van de overgang te vergroten.

Deze overgang wordt op korte termijn afgesloten voor gemotoriseerd verkeer. Eind dit jaar is de overweg helemaal gesloten.