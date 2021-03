Bert Eeftink schrijft en realiseert een Twentse Scrooge

Al in 2019 vertelde Eeftink in een rtv Oost uitzending een bewerkte Twentse versie van het traditionele Dickens-verhaal A Christmas Carol over Scrooge. De nare rijke stinkerd uit Londen die in de nacht voor Kerst door drie geesten bezocht wordt, inzicht krijgt in de loop van zijn leven en radicaal verandert. Of dat de Hélligen Scrooge ook gaat lukken is nog maar de vraag. "Het komt goed" zegt Eeftink met een lach. Wél is duidelijk dat dit Dickens verhaal een van Eeftink's favorieten is en in zijn huis geen Kerst zonder Scrooge voorbijgaat. Hij denkt al lange, lange tijd over een Helligen Scrooge op de planken, een bewerkte Mirreweentervertealsel. Dit jaar gaat het dan ook werkelijk gebeuren in Winterswijk, Hardenberg, Goor, Hengelo en Almelo in de maand december.

Helligen beziet leven in Oald Zeer

Net als vele voorstellingen vielen ook voorstellingen van Helligen Hendrik ten prooi aan het Covid-tijdperk. Wen D'r Mar An kende alleen een try-out en een deel van de geplande Oald Zeer-voorstellingen werd dezelfde avond nog gecanceld, terwijl 900 mensen publiek op weg waren naar het theater in Almelo. Maar, niet getreurd voor de liefhebbers én de nieuwkomers: Oald Zeer is opgenomen in een leeg theater en wordt volgende week uitgezonden bij RTV Oost, op de laatste zaterdagavond van de Maart Dialect maand. Helligen Hendrik wordt juist 60, vindt daar het zijne van en beziet zijn leven met veel grappig sjacherijn. "Het was wel een uitdaging om in een leeg theater voor maar paar mensen voor camera en techniek te spelen. Heel gek", zegt Eeftink met een grijns, "ik heb zo hier en daar de lach er maar zelf bij gedacht en even mijn mond gehouden zodat we er voor de uitzending nog lachend publiek onder kunnen monteren... de uitzending is een kwartier korter! Heel apart, ja."

Helligen Hendrik in Oald Zeer (Foto: rtv Oost)

Tekstaanbidder en verhalenverteller

Bert Eeftink is podiumliefhebber, tekst aanbidder en mediamens. In 25 jaar bij RTV Oost maakte hij zo’n beetje alles wat er te maken was: radioprogramma’s, talkshows, series als Heerlijk Overijssel, Expeditie Oost en Allemensen. Hij schreef scenario’s en hoorspelen: de Fabeltjeskrant in het Twents en recent Sinterklaas zoekt residentie in Overijssel. Een volstrekt incomplete lijst. In het theater in Goor maakte hij al sinds jaar en dag cabaret en eindejaarsvoorstellingen met plaatsgenoten Paul Schabbink en Rob Vorkink, totdat duidelijk werd dat er meer animo van theaters uit de regio was. En zo werd Helligen Hendrik een beroemde Tukker.

Pennen, Visser en Busschauffeur in een boekje.

In dit SPUNCK portret neemt Bert ons mee in zijn nieuwe plannen, zijn schrijfsels en plannen voor een boekje. Zijn liefde voor dialect is 'och, gewoon' en voor de Regge 'heel bijzonder!' en dus maken we een fijne wandeling langs de Regge, vlakbij Goor. Zo hoor je nog 's wat.