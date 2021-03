Boeren en politici gaan met elkaar in gesprek in Staphorst

Evenemententerrein De Tippe in Staphorst staat komende zaterdag in het teken van de landbouw. Vertegenwoordigers van politieke partijen en boeren gaan met elkaar in gesprek. Alles volgens de coronaregels: burgemeester Gerrit Jan Kok heeft vertrouwen in de organisatie en heeft toestemming gegeven.

De organisatie is in handen van Henri Haasjes en René Dunnink van Actiegroep De Lichtmis. Ook actiegroepen uit Kampen maken deel uit van de organisatie. Het gesprek tussen politici en boeren staat centraal.

Op het podium verschijnen Roelof Bisschop (SGP), Eline Vedder (CDA), Jan Cees Vogelaar (JA21), Erik Stegink (BBB), Nynke Koopmans (FvD), en Martijn Buijsse (VVD).

Geen protestmanifestatie

Volgens een woordvoerder is alles op aanmelding en is het nadrukkelijk niet de bedoeling dat het een protestmanifestatie wordt en dat de landbouw daardoor negatief in de schijnwerpers komt. Zeker niet. Daar zitten we niet op te wachten. Alles gaat keurig netjes en ordelijk." Burgemeester Kok vertrouwt daarop. "Ik heb de draaiboeken gezien en het ziet er goed uit."

De organisatie roept iedereen op om tussen 13.00 en 14.00 uur met een trekker naar evenemententerrein De Tippe te komen. Het is zeker geen groot verkiezingsdebat, maar alleen gericht op de landbouw. Vragen kunnen gesteld worden. "We gaan het gesprek aan. We hebben alles geregeld. We hadden het graag groter aangepakt, maar dat kan nu niet. We hopen dat de mensen hun verstand gebruiken en beseffen dat we ons aan de coronamaatregelen moeten houden."

Aanmelden

Bezoekers wordt gevraagd om zoveel mogelijk tussen 13.00 en 14.00 uur naar het evenemententerrein te komen, zodat de middag om 14.00 uur kan starten. Aanmelden moet. Dit kan via Albert de Hon: 06- 55773579, Henri Haasjes: 06- 19346304 of René Dunnink: 06- 36375792. Zonder aanmelding komen mensen het terrein niet op.