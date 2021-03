Het Debat van het Oosten om 20.00 uur live op RTV Oost

Acht kandidaat-Kamerleden uit Overijssel en Gelderland kruisen vanavond de degens tijdens Het Debat van het Oosten. Het debat is vanavond live te zien op RTV Oost - online en in de app - en op Facebook.

Het debat wordt georganiseerd door RTV Oost en Omroep Gelderland en vindt plaats in het Huis der Provincie in Arnhem. De kandidaten die meedoen staan allen op een verkiesbare plaats voor hun partij.

Deelnemers

Uit Overijssel doen Pieter Omtzigt (CDA), Thom van Campen (VVD), Nicole Temmink (SP) en Caroline van der Plas (BoerBurgerBeweging) mee. Uit Gelderland zijn dat Rob Jetten (D66), Eppo Bruins (ChristenUnie), Lisa Westerveld (GroenLinks) en Charlotte Brand (PvdA).

De PVV, die meerdere regionale kandidaten op een verkiesbare plaats heeft staan, doet niet mee aan het debat. Ze zijn wel uitgenodigd, maar op meerdere pogingen per mail, telefoon, WhatsApp en Twitter kwam geen reactie.

De thema’s

Tijdens het debat staan er vier thema’s centraal, namelijk de stikstofcrisis, wonen, veiligheid, en de vraag of we wel gehoord worden in Den Haag. Kortom: wat gaan we doen voor de belangen van de meer dan drie miljoen inwoners van onze provincies? Dat is de vraag die presenatoren Sarah de Geest (RTV Oost) en Erik van der Pol (Omroep Gelderland) beantwoord willen zien.

Het Debat van het Oosten is om 20.00 uur live te zien op TV Oost, online, YouTube en Facebook. Via Facebook is ook reageren mogelijk. De hashtag van het debat op Twitter is #debatvanhetoosten.