Om 16.15 uur live bij RTV Oost: presentatie nieuwe trainer PEC Zwolle

Technisch manager Mike Willems geeft een toelichting namens PEC en uiteraard komt ook de nieuwe trainer aan het woord.

Art Langeler

PEC Zwolle wil nog niets bevestigen, maar de verwachting is dat het Zwollenaar Art Langeler is die naast Willems zit en daarmee vanaf volgend seizoen de opvolger wordt van interim-trainer Bert Konterman, die op zijn beurt weer de vervanger is van de ontslagen John Stegeman.

Langeler is geen onbekende van PEC, want hij was tussen 2010 en 2013 ook al hoofdtrainer van de club uit de provinciehoofdstad. Momenteel is hij nog in dienst bij de KNVB als Directeur Voetbalontwikkeling.

Live bij RTV Oost

De uitzending vangt aan om 16.15 uur en is zowel te volgen op TV Oost als op onze Facebook-pagina.