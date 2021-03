Wat vind jij: Stem jij tijdens de verkiezingen op een kandidaat uit de regio?

Met nog minder dan een week te gaan tot de verkiezingen is het donderdagavond tijd voor het Debat van het Oosten. Politici uit Overijssel en Gelderland van divers pluimage gaan in Arnhem met elkaar in debat en dat is uiteraard live te volgen via RTV Oost.

Eén van de onderwerpen tijdens dit debat, naast bijvoorbeeld ook de stikstofproblematiek en de woningbouw, is de regionale inbreng in Den Haag. Want al jaren sluimert het geluid dat 'de regio' ondervertegenwoordigd is in de landelijke politiek.

En dat is iets waar jij als kiezer direct invloed op kunt uitoefenen, door te stemmen op een regionale kandidaat. Is dat voor jou van belang in het stemhokje? Of kies je puur op inhoud? Laat het ons weten!