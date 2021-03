Celstraffen geëist tegen hoofdverdachten fipronilaffaire

Tegen de twee hoofdverdachten in de zogeheten fipronilaffaire is twee jaar cel waarvan een halfjaar voorwaardelijk geëist, voor het in gevaar brengen van de volksgezondheid. Miljoenen eieren werden in de zomer van 2017 vernietigd toen er het bestrijdingsmiddel fipronil in was aangetroffen.

"Miljoenen kippen hebben zinloos geleden en zijn zinloos gestorven", zeiden de twee officieren van justitie. De affaire is een van de grootste fraudes in de Nederlandse voedselindustrie. Mede hierom zijn de eisen fors, aldus het Openbaar Ministerie. Tegen de bedrijven van de verdachten, ChickClean en ChickFriend, zijn boetes van 25.000 euro geëist.

De mannen uit Barneveld en Nederhemert bestreden vanaf 2016 met succes bloedluis in stallen. Hun Belgische leverancier mengde hun bestrijdingsmiddel Dega-16, maar wat er precies in zat begrepen de twee verdachten niet. Pas toen in de zomer van 2017 de hele sector plat kwam te liggen, kregen ze argwaan, vertelden ze de rechters op de eerste dag van de strafzaak. "Dit hebben wij de boeren nooit aan willen doen."

Bij de Nederlandse Voedsel en Warenautoriteit (NVWA) kwamen al eind 2016 tips over het gebruik van insecticide fipronil door onder meer ChickFriend. Ingegrepen werd er niet, tot in juni 2017 in eieren op een Belgisch pluimveebedrijf fipronil blijkt te zitten. Dit bestrijdingsmiddel is verboden bij de productie van voedingsmiddelen. Ruim honderd bedrijven in Nederland gingen op slot. Dat de verdachten niet wisten dat dit verboden bestrijdingsmiddel in Dega-16 zat, is volgens het Openbaar Ministerie zeer ongeloofwaardig.

Verdwenen insecticiden

Opvallend is dat het duo in juli 2017 een loods leeg liet halen waar de NVWA een controle wilde doen. De insecticiden die daar verdwenen, doken in februari 2018 op in een aanhanger die geparkeerd stond voor het pand van de NVWA. Op die aanhanger zat 400 liter Dega-16. "We hadden dat spul nog en we vonden dit de juiste weg", aldus een verdachte. Het duo zat van augustus tot november vast en was bang opnieuw achter de tralies te belanden als het spul ergens anders werd ontdekt.

"Dat het product schadelijk is geweest, dat hebben we nooit voor ogen gehad." Morgen is het woord aan de advocaten. Zij hebben eerder al aangegeven te betwisten of fipronil in eieren schadelijk is geweest voor de volksgezondheid.