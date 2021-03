Noodlijdende kermisexploitanten blij met hulp burgemeester Deventer

De actie in Deventer is onderdeel van een grotere actie die in zes gemeenten wordt gehouden door de exploitanten. "We zitten te wachten op perspectief", zegt woordvoerder Etienne van Hezik van de kermisexploitanten. Voor veel exploitanten is het voortbestaan in het geding. Mensen teren in op het eigen vermogen en bedrijfsopvolging door kinderen -in deze branche zeer gebruikelijk- loopt gevaar. Als deze ontwikkeling zich doorzet is er straks geen kermis meer, vrezen de exploitanten.

De kermisexploitanten en burgemeester Ron König over de actie.

Sneller vergunningen

Ze willen bij burgemeesters aandringen op een spoedprocedure voor de vergunningen als er weer een kermis mag worden gehouden. "We willen de burgemeesters erop attenderen dat ze meteen aan het werk moeten met de vergunningen als Den Haag kermissen weer toestaat", zegt Van Hezik. Een vergunning kan al zes tot twaalf weken op zich laten wachten. Extra tijd zonder inkomsten, redeneert de branche.

Burgemeester König van Deventer toonde begrip voor de positie van de exploitanten. Hij wil zijn best doen om ervoor te zorgen dat geld uit een steunpakket voor de sector vrijkomt. Er ligt een bedrag van 10,5 miljoen euro klaar, maar dat is nog niet uitgekeerd. "Ik vind dat we het vergunningsproces kunnen versnellen, dat moet geen probleem zijn. Daarnaast zal ik ook landelijk aandacht vragen voor het steunpakket dat blijkbaar nu niet op een goede manier geregeld is", aldus König.

De toezegging om zijn best te doen is goed gevallen bij de actievoerders in Deventer. "We zijn dankbaar met de burgemeester die wil helpen", reageert Van Hezik.

Kinderen met zorgen

Niet alleen de kermisexploitanten hebben zorgen, ook hun kinderen. Anthonette en Angelina hebben als droom om het bedrijf van hun ouders over te nemen, maar vragen zich af of dat nog steeds kan. "Dit gaat ook over onze toekomst", zegt Anthonette. "Als onze ouders dit niet in stand kunnen houden, kunnen wij er ook niet in verder."

"Ik ben wel eens bang dat het allemaal niet meer doorgaat. Dat iedereen er misschien mee stopt, omdat ze het niet meer volhouden", sluit Angelina af.