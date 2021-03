Dierenorganisaties willen hekken tussen Olst en Wijhe ter bescherming van ganzen

Op die weg, de N337, veroorzaken tientallen ganzen gevaarlijke verkeerssituaties. Afgelopen weekend werden nog waarschuwingsborden geplaatst om automobilisten te wijzen op het gevaar van overstekende ganzen.

Diervriendelijker

De dierenorganisaties pleiten voor een, in hun ogen, diervriendelijker oplossing: het plaatsen van hekken. "Het plaatsen van hekken is naast diervriendelijk ook effectief, omdat op die manier wordt voorkomen dat de foeragerende ganzen per ongeluk op de weg terechtkomen", staat in de brief.

Het probleem met de ganzen speelt al langer. Vorig jaar oktober werden nog enkele tientallen ganzen gevangen en elders uitgezet. "Behalve dat deze maatregel dieronvriendelijk is, heeft het wegvangen het probleem ook niet verholpen. Er zitten nog steeds heel veel ganzen en deze kunnen voor gevaarlijke verkeerssituaties blijven zorgen op de dijk", staat in de brief.

Duurzame oplossing

De zeven dierenorganisaties zijn Ganzenbescherming Nederland, Comité Dierennoodhulp, Dierenrechten Alliantie, Fauna4Live, Animal Earth, Rechten voor al wat leeft en Diervriendelijk Nederland. Ze zeggen het gesprek aan te willen gaan om te komen tot een duurzame oplossing van het probleem.