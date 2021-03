Denekampse predikant wil met klaagstenen de narigheid van zich af gooien

Lensink mag graag wandelen en heeft oog voor de stenen die ze onderweg tegenkomt. "Vaak zit mijn rugzak letterlijk vol met stenen", lacht ze. Maar ze beseft dat velen in deze coronatijd geestelijk een zware rugzak meesjouwen. In aanloop naar Pasen vraagt ze daar aandacht voor.

Tijdens een slapeloze nacht viel bij Lensink het kwartje. "Ik zag opeens bij iedereen in huis een steen met een lichtje. Als mensen nu elke dag die steen in de hand nemen of er gewoon even bij stil staan... noem het een gebed of een ritueel, maar geef ruimte aan je klacht."

Niet zeuren maar klagen mag best

Lensink wijst er op dat er ook in de bijbel, en dan met name in de psalmen, stevig wordt geklaagd. "Nee, dat is niet hetzelfde als zeuren, dan blijf je er in hangen. Het is ook zwaar, de klacht mag er zijn."

Lensink merkt dat mensen het zwaar hebben. Ze ziet veel eenzaamheid om zich heen en maakt zich zorgen om de middenstand, en om de horeca, de lege terrassen.

"Juist in deze tijd voor Pasen is er in Twente normaal gesproken zoveel te doen, zoveel saamhorigheid. Eerst carnaval, paasvuren bouwen, Paasstaak slepen, allemaal dingen waar mensen naar uitkijken. En het kan allemaal niet." Ze voegt eraan toe dat deze tijd ons ook dwingt om te kijken naar wat wel kan en naar wat echt belangrijk is.

Kleurstenen

Lensink ziet de stenen ook als een middel om mensen op te beuren. "Geef een mooie steen een kleurtje en geef hem dan weg. Kleuren brengt vrolijkheid en helpt tegen de verveling en je deelt zo met een ander."

Het idee werd aanvankelijk in de kerkgemeenschap met de nodige twijfel begroet, maar wordt inmiddels ook door de omliggende protestantse gemeentes omarmd. Ook parochie Lumen Christi doet mee. "En er komen mooie verhalen los", vertelt de predikant.

Stenengooien in de Dinkel

In de week voor Pasen worden de kleurstenen in een hartvormig mozaïek geplaatst in het pleintje voor de kerk aan de Grotestraat in Denekamp. Op Stille Zaterdag kunnen mensen hun klaagstenen ritueel in de Dinkel leggen. Of gooien. "Alles mag, niets moet."

Zondag 14 maart in Hoogtij.