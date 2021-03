Net uit de cel, vier uur later dood; werd speedgebruik Szymon fataal?

Een 31-jarige Pool beroofde zichzelf op de A1 bij Hengelo van het leven. Krap vier uur eerder zat in nog in de politiecel. (Foto: News United - Dominique Gemser)

Er is geen land met hem te bezeilen. De Poolse Szymon* is verward, afwezig en geeft nauwelijks antwoord op vragen. De politie heeft hem opgepakt, omdat hij 'ineens' bij wildvreemden in een Enschedees huis stond. Krap vier uur nadat hij op vrije voeten komt, berooft hij zichzelf van het leven. Wat is daar gebeurd?

* De naam Szymon is gefingeerd. Zijn echte naam is bij de redactie bekend.

Overval

De bewoners van een huis in Enschede schrikken zich rot, een week geleden. Ineens staat er een warrige, onverstaanbare man bij hen in huis. Is het een inbraak? Een overval? Ze bellen de politie. Die pakt Szymon op, een 31-jarige arbeidsmigrant uit Polen.

Speed

Op het arrestantencomplex in Borne wordt geprobeerd te achterhalen wat de plannen van Szymon waren. Waarom was hij in dat huis? Maar de Pool kraamt alleen maar wartaal uit. Het lijkt alsof hij onder invloed is, mogelijk van de drug speed. Bronnen vertellen aan RTV Oost dat Szymon aangeeft dat hij al dagen niet heeft geslapen.

Arts

Na een nacht doorgebracht te hebben in het arrestantencomplex, lijkt de situatie van Szymon niet beter geworden. Nog altijd is het een verwarde man. Juridisch is het een lastige kwestie, wat moeten de agenten met deze man? Ze besluiten er een arts naar te laten kijken. Die constateert geen ernstige zaken.

Viaduct

Omdat er geen grond is om de Pool langer vast te houden, wordt hij vrijdagmiddag tussen twee en drie uur op vrije voeten gesteld. Krap vier uur later wordt de A1 bij Hengelo afgesloten. Er is een persoon overleden. Szymon blijkt van het viaduct gesprongen.

Evalueren

RTV Oost heeft navraag gedaan bij de politie. Had dit voorkomen kunnen worden? Had Szymon wel vrijgelaten moeten worden? Een woordvoerder laat weten het een treurige zaak te vinden. Volgens hem is de politie niets te verwijten en zijn de juiste procedures gevolgd. Toch gaan ze de zaak evalueren. "Wellicht kunnen we van deze zaak toch nog wat leren", aldus de zegsman.

Druggebruik arbeidsmigranten

Onlangs bleek uit onderzoek van Investico dat veel arbeidsmigranten drugs gebruiken. Het gaat dan met name om drugs die energie geven, zoals speed. Het gebruik onder met name Poolse arbeiders is relatief hoog. Ze willen de 'naam hooghouden' dat ze harde werkers zijn. Maar met soms werkweken van 60 uur is dat niet voor allemaal op natuurlijke wijze vol te houden.

Geregeld komen Poolse migranten in het nieuws, omdat er geweldsuitbarstingen zijn geweest na druggebruik. Vaak zijn ze verward. Of de speed ook Szymon fataal is geworden, wordt mogelijk nooit meer duidelijk.