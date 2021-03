PEC Zwolle en Go Ahead tegen koplopers Ajax en Cambuur

In deze rubriek zet RTV Oost nutteloze feiten, leuke weetjes en vergeten momenten uit het verleden van de duels van de Overijsselse clubs op een rij.

Go Ahead Eagles – Cambuur

Door de gestage opmars van Go Ahead in de Eerste Divisie mag je het duel met Cambuur best een topper noemen. De Friezen staan bovenaan, Go Ahead is vijfde.

Ook in Leeuwarden zal het ze niet ontgaan zijn dat Go Ahead al vijf duels op rij heeft gewonnen. Cambuur kan daar een uitstekende reeks in uitwedstrijden tegenover zetten: dit seizoen nog ongeslagen op vreemde bodem.

Zo bont als in mei 2003 zal het vrijdagavond zeker niet worden. Toen boekte Go Ahead één van de grootste zeges ooit in het betaalde voetbal: met 10-0 werd Cambuur terug naar huis gestuurd.

Ugur Yildirim tekende voor zes goals en bezit daarmee altijd nog het record van de meeste goals in één wedstrijd namens Go Ahead.

Aftrap: vrijdag 21.00 uur

Heracles won in 2015 voor het laatst in Den Haag. Wout Weghorst was toen de matchwinner (Foto: Orange Pictures)

ADO – Heracles

Heracles kan het zo geteisterde ADO Den Haag nog dieper in de put drukken. In het recente verleden zat een Almelose zege in de Hofstad er niet in, die dateert alweer van meer dan vijf jaar geleden toen Wout Weghorst de enige en dus winnende maakte namens Heracles.

De vier ontmoetingen daarna in Den Haag leverden twee remises en twee nederlagen op. In februari vorig jaar viel er tijdens de laatste ontmoeting bitter weinig te beleven: 0-0. In de eerste speelronde van dit seizoen won Heracles de thuiswedstrijd tegen ADO vrij gemakkelijk met 2-0 door goals van Rai Vloet en Silvester van de Water.

ADO, voorlaatste, is trouwens bezig aan een dramatische serie thuiswedstrijden en is de enige eredivisieploeg die dit seizoen nog geen enkele keer thuis heeft gewonnen.

Aftrap: zaterdag 18.45 uur

In de vorige uitwedstrijd tegen AZ werd doelman Joël Drommel met rood van het veld gestuurd (Foto: ANP)

AZ – FC Twente

Het is een tijdje geleden dat FC Twente de zege meenam uit Alkmaar. Iets meer dan zeven jaar geleden werd het 1-2. Youness Mokhtar maakte beide goals, waarvan de winnende diep in blessuretijd.

Tijdens de vorige uitwedstrijd tegen AZ verdween doelman Joël Drommel al na achttien minuten met rood van het veld waarna AZ simpel wegliep naar de 3-0 overwinning.

De achtste plaats heeft FC Twente vooral te danken aan uitwedstrijden. Van de 36 punten werden er 22 gehaald in uitwedstrijden. In dat opzicht doen alleen Ajax, PSV en AZ het beter op vreemde bodem in de Eredivisie.

Aftrap: zaterdag 20.00 uur

In 2015 pakte PEC Zwolle voor het laatst een punt tegen Ajax, dankzij een treffer van Jesper Drost (Foto: Orange Pictures)

PEC Zwolle– Ajax

Aan PEC de zware taak om het ongenaakbare Ajax te laten struikelen. De koploper heeft nu al dertien competitiewedstrijden achter elkaar geen nederlaag geleden.

De historische competitieresultaten bieden PEC weinig hoop. PEC won nog maar vier keer in eigen huis van Ajax en de laatste keer is al 33 jaar geleden. Doelpunten van Ed Roos, Edwin van Ankeren en Michel van Oostrum (2x) bezorgden PEC in 1988 een sensationele 4-1 zege.

In 2015 was PEC wel dicht bij een overwinning, maar in de slotfase maakte Kolbeinn Sightórsson de gelijkmaker, 1-1. De laatste jaren is Ajax oppermachtig in Zwolle. Vijf Amsterdamse zeges met de alleszeggende doelcijfers: 4-14.

Aftrap: zondag 16.45 uur

Alle wedstrijden zijn live te volgen op de Oosttribune bij Radio Oost.