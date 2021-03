Keeperstrainer Kuperus vertrekt bij GA Eagles, assistenten verlengen

"Dat kan in de Eredivisie zijn of bij een club in het buitenland", reageert Kuperus. "Neemt niet weg dat ik – in navolging op mijn eerste periode bij Go Ahead Eagles – twee mooie jaren heb gehad bij de club. De samenwerking met de staf verloopt top, net als met de keepers op het veld. Wat dat betreft is het – los van de hele situatie met betrekking tot corona – wel een seizoen van uitersten."

Leed tegenover prestaties

Zo was er vorige maand grote verslagenheid bij Go Ahead Eagles na de dood van het zoontje van reserve-doelman Mitchel Michaelis. Kuperus: "Het fysieke en persoonlijke leed waardoor Mitchel Michaelis is getroffen, heeft me erg aangegrepen. Daar tegenover staan de prestaties van Jay Gorter, die zijn rol als eerste keeper dit seizoen geweldig heeft opgepakt." Gorter is de minst gepasseerde doelman van de Keuken Kampioen Divisie en hield dit seizoen al negentien keer 'de nul'.

Bijgetekend

Assistent-trainers Paul Simonis, Jouad Boufarra en Tristan Berghuis hebben wel bijgetekend. Het contract van hoofdtrainer Kees van Wonderen liep al door tot de zomer van 2022.

Duidelijkheid en continuïteit

"Vanzelfsprekend zijn we erg tevreden dat de samenstelling van de technische staf volgend seizoen grotendeels in tact blijft", aldus technisch manager Paul Bosvelt." Dat schept rust en creëert duidelijkheid en continuïteit binnen de organisatie. Jouad Boufarra en Tristan Berghuis zullen volgend seizoen bovendien ook als hoofdtrainer van respectievelijk Go Ahead Eagles Onder-21 en Onder-18 voor de groep staan. Daarmee vervullen zij een belangrijke 'brugfunctie' om de aansluiting tussen de oudste teams van de Go Ahead Eagles Voetbalopleiding en de eerste selectie zo optimaal mogelijk te maken."