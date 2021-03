Rob Dijcker uit Diepenveen genomineerd voor Prins Friso prijs met tool voor circulair ontwerpen

Nederland heeft als doelstelling om in 2050 geheel klimaatneutraal en circulair te zijn. Dat betekent eigenlijk dat opdrachtgevers, bouwers en ontwerpers nu moeten nadenken over de herbruikbaarheid van de bouwwerken die ze nu willen bouwen. Immers, over 50 jaar staan deze bouwwerken er waarschijnlijk nog of staan ze op de nominatie om gesloopt te worden. Om ontwerpers te helpen circulair te ontwerpen heeft Rob Dijcker een programma ontwikkeld waarmee dit eenvoudig inzichtelijk kan worden gemaakt.

De tool voert een materiaalstroomanalyse uit. De gebruiker ziet in één oogopslag niet alleen waar alle materialen vandaan komen, maar ook waar de materialen heen kunnen als het ontwerp eenmaal aan vervanging toe is. "Juist dit laatste is belangrijk", zegt Dijcker. "Daardoor wordt de ontwerper zich bewust van de tijdelijke aard van de materialen in het ontwerp." Daarnaast wordt de milieu-impact van het te ontwerpen bouwwerk in beeld gebracht.

Op te grote voet

"Om aan te geven hoe noodzakelijk het is dat we hier beter over moeten nadenken.....op 27 april hebben we in Nederland al net zoveel grondstoffen gebruikt als waar de aarde op dat moment dat jaar in kan voorzien. Dus de rest van het jaar leven we op te grote voet", zegt Dijcker. "We moeten dus steeds meer materialen zien te hergebruiken."

Door modulair te ontwerpen kun je de materialen makkelijker hergebruiken en wordt het circulair ir. Rob Dijcker

Hoogwaardige output

Bij het circulair ontwerpen wordt niet alleen nagedacht over hoe je de materialen kunt recyclen. Het hele bouwproces wordt onder de loep genomen. "Als voorbeeld, bij traditioneel bouwen wordt een betonnen element op de bouwplaats gestort. Als een gebouw aan het einde van de levensduur is, dan rest er niets anders dan met de sloophamer slopen. Het restmateriaal kan alleen nog laagwaardig hergebruikt worden. "Maar door het nu in modules te ontwerpen, kun je het na de sloop opnieuw gebruiken voor nieuwe gebouwen", zegt Dijcker.

"En zo zou je ook stalen constructies kunnen bouwen. Door deze modulair te bouwen is deze jaren later weer te gebruiken. Eigenlijk net als ze nu podia op festivals opbouwen en afbreken." Met een duur woord noemen ze dat hoogwaardige output. Uiteindelijk gaat het om de effecten op het milieu; een reductie op CO2-uitstoot, effect op land, water en toxiciteit.

Het dashboard voor circulair ontwerpen (Foto: Witteveen+Bos)

Drijfveer

"Persoonlijk is de nominatie voor mij een waardering, en vooral ook een motivatie om er mee door te gaan. Mijn drijfveer is om die maatschappelijke doelstellingen te realiseren. Deze prijs helpt mij om dit verhaal onder een grote groep mensen onder de aandacht te brengen", zegt Dijcker.

De Prins Friso Ingenieursprijs kent ook een publieksprijs. Stemmen kan t/m 15 maart via deze link.