Annie Schreijer over camera's op visserijschepen: 'Klap in het gezicht van de vissers'

De Europese Commissie is fel voorstander van het verplichte gebruik van camera’s aan boord van schepen. Europarlementariër Annie Schreijer - Pierik (CDA) uit Hengevelde is hier fel tegenstander van. "Dit is een klap in het gezicht voor Nederlandse vissers."

Het CDA is voor vrijwillig gebruik van camera’s. Daarnaast vindt het CDA het belangrijk dat er een gelijk speelveld wordt gecreëerd. “Grote schepen hebben met veel verschillende regels te maken, terwijl kleinere schepen er tussendoor lijken te varen", stelt de Twentse. "Dit is nou zo’n punt waarbij je kunt zien dat wij in Nederland soms echt teveel de beste van de klas willen zijn. Onze visbestanden in de Noordzee voor bijvoorbeeld schol zijn in geen vijftig jaar zo goed geweest."

Ze gaat verder. "Door camera's te verplichten ga je uit van wantrouwen, dat doen we bij andere beroepen ook niet. We hebben nog één laatste troef in handen; de nieuwe minister van Landbouw moet nog onderhandelen met zijn of haar collega's over deze plannen. Dan zal Nederland keihard moeten werken om dit recht te trekken."