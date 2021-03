Zorgdirectrice op last van curator opnieuw maand langer vast

De directrice van een failliet zorgbureau zit vast omdat ze geen opheldering kan of wil geven over verdwenen zorgsubsidies. (Foto: RTV Oost)

De directrice van de failliete zorgaanbieder Actueel Zorg Twente zit nu al sinds begin november achter de tralies en het eind lijkt nog lang niet in zicht. De rechtbank heeft bepaald dat ze nog eens dertig dagen langer in gijzeling blijft. De onderneemster zegt onder meer zich niet meer te kunnen herinneren wat ze met 1,3 miljoen euro heeft gedaan.

De commerciële zorgaanbieder Actueel Zorg Twente ging failliet kort na een inval bij het zorgbedrijf eind 2019. Dat gebeurde in het kader van een gecombineerde actie tijdens de 'week van de ondermijning'; een actie die periodiek Twente-breed wordt gehouden.

Bij de afwikkeling van het faillissement kwam vervolgens onder meer aan het licht dat de zorgonderneemster tussen 2014 en 2019 in totaal 1,3 miljoen euro contant had opgenomen of van haar bedrijfsrekening naar haar privérekening heeft overgeboekt.

Maar waarom ze dat had gedaan wist ze niet meer, zo verklaarde ze toen ze voor de rechtbank in Almelo over het faillissement werd gehoord.

Spoorloze boekhouder

Het enige wat de directrice kon, was verwijzen naar het financieel overzicht.

Bijkomend probleem is echter dat de boekhouder van het bedrijf met de noorderzon is vertrokken; met medeneming van de volledige administratie.

De curator vroeg daarop de directrice in gijzeling te nemen. Dit in een poging af te dwingen dat de directrice alsnog opening van zaken geeft. De onderneemster zit zodoende al sinds begin november vast. "Maar ze antwoordt nog steeds niet concreet op mijn concrete vragen waar de contante gelden aan besteed zijn. En waar de bedragen zijn, die nog over zijn", aldus curator Eddy Kolkman.

De curator vroeg daarop om verlenging van de zogeheten faillissementsbewaring. De raadkamer van de rechtbank in Almelo bepaalde vorige week dat de directrice nog eens dertig dagen langer vast blijft zitten.

FIOD-onderzoek

Nadat de curator strafrechtelijke aangifte heeft gedaan, is de FIOD intussen een onderzoek tegen de zorgdirectrice begonnen. Daarbij werd huiszoeking in haar privéwoning verricht. De directrice wordt verdacht van faillissementsfraude.

Actueel Zorg Twente was als eenmanszaak gespecialiseerd in thuiszorg. Het bureau telde negentien medewerkers. De in totaal 45 cliënten konden voor het bankroet bij een andere zorgaanbieder worden ondergebracht.

Tips?

RTV Oost heeft de afgelopen jaren uitgebreid onderzoek gedaan naar zorgaanbieders in Overijssel en mogelijke misstanden. Deze verhalen zijn terug te vinden in het DOSSIER-ZORGONDERZOEK. Voor tips: j.colijn@rtvoost.nl.