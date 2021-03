Slachtoffer zware mishandeling Enschede is 49-jarige man

De man die gisteravond aan de Oldenzaalsestraat in Enschede werd mishandeld, is een 49-jarige Enschedeƫr. Volgens de politie werd de man zwaar toegetakeld en ligt hij in het ziekenhuis.

Het bebloede slachtoffer kwam vanaf de Kortelandstraat de Oldenzaalsestraat in lopen. Daar werd hij opgevangen en werd de politie gealarmeerd. Het slachtoffer was aanspreekbaar, maar hij kon niet vertellen wat er was gebeurd en waar het was gebeurd. Onbekend is dus welke route hij heeft afgelegd voor hij de Kortelandstraat in liep.

Om meer richting aan het onderzoek te kunnen geven, wil de politie graag in contact komen met mensen die gisteravond tussen zeven en acht uur in de omgeving van het centrum van Enschede waren en iets gezien of gehoord hebben wat mogelijk te maken kan hebben met deze mishandeling. Ook wil de politie graag camerabeelden uit de omgeving bekijken.