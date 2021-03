Groen licht voor FBK Games op 6 juni

Het is nog onzeker of er publiek aanwezig kan zijn in Hengelo. "We blijven in overleg met de Veiligheidsregio en gaandeweg het voorjaar zal duidelijk worden wat de mogelijkheden zijn", laat directeur Hans Kloosterman weten.

Directeur Kloosterman hoopt ook weer publiek te mogen begroeten (Foto: Orange Pictures)

Olympische Spelen

De enige wedstrijd op mondiaal topniveau geldt voor veel Nederlandse atleten als een test in voorbereiding op de Olympische Spelen. "Hopelijk kan het plaatsvinden met ondersteuning van publiek, dat zou geweldig zijn voor alle atleten in aanloop naar de Spelen in Tokio", vult Kloosterman aan.

Internationaal

De FBK Games maken deel uit van de World Athletics Continental Tour Gold, een wedstrijdencyclus van elf wedstrijden in tien landen, en bestaan uit zestien disciplines.