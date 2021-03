Voor innovatieve mkb-ondernemingen in Oost Nederland is 47 miljoen euro beschikbaar

Provincies Overijssel en Gelderland en het kabinet stellen samen 47 miljoen euro beschikbaar voor innovatieve mkb-ondernemingen in Oost Nederland. Met het geld kan ontwikkelingsmaatschappij Oost NL extra investeren, zodat 'kansrijke bedrijven ook in deze zware economische situatie door kunnen groeien'.

Startende en innovatieve bedrijven in bijvoorbeeld de energietransitie, innovaties in de zorg of de voedingsindustrie kunnen in crisistijd soms moeilijk financiering vinden. Onder meer voor dit soort bedrijven is dit geld bedoeld volgens Wendy de Jong, algemeen directeur Oost NL. "Juist in deze crisistijd geeft deze kapitaalversterking ondernemers de extra ruimte om door te werken aan hun oplossingen voor deze grote maatschappelijke vraagstukken."

De Rijksbijdrage is onderdeel van het noodpakket banen en economie. Daarom heeft het kabinet afgelopen augustus toegezegd om 150 miljoen euro uit het steun- en herstelpakket te investeren in Regionale Ontwikkelingsmaatschappijen. De provincies verdubbelen de bijdrage naar 300 miljoeneuro. In Oost-Nederland betekent dit dat het Rijk 23,5 miljoen euro bijdraagt, Overijssel 7,2 miljoen en Gelderland 16,3 miljoen. Oost NL is de eerste Ontwikkelingsmaatschappij in Nederland die vandaag het geld ontvangt.

Staatssecretaris Mona Keijzer van Economische Zaken en Klimaat: ‘Extra investeringen bieden perspectief voor bedrijven om uiteindelijk weer zo sterk als mogelijk uit deze zware crisis te komen. Oost NL kent innovatieve ondernemers in de eigen regio het beste en kan ondersteuning bieden, waarna de markt het stokje over kan nemen. Het kabinet legt nu samen met de provincies Gelderland en Overijssel en ondernemers zelf alvast een eerste basis voor een duurzaam economisch herstel van Nederland in de toekomst.’