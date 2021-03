Overijsselse fitnessclubs sturen brandbrief: 'We moéten weer open op 1 april'

De fitnessbranche overhandigt vandaag een brandbrief aan politiek Den Haag. Daarin wordt aandacht gevraagd voor de volgens hen financieel benarde situatie waarin de meeste sportscholen verkeren. De brandbrief is ondertekend door meerdere sportschoolhouders in Overijssel.

Onder hen is ook Oscar Duteweert, sportschoolhouder in Raalte en bestuurslid van Exclusieve Sportcentra, waar 106 sportscholen bij zijn aangesloten. "De situatie is echt heel nijpend. We moéten weer open op 1 april. We staan te popelen."

'Thuiszitten niet prettig'

Duteweert laat meerdere keren tijdens het gesprek vallen dat de sportscholen een deel van de oplossing zijn. "Het thuiszitten is voor heel veel mensen niet prettig. De drie miljoen leden bewegen niet. Dat is niet gezond en we moeten dus ook open om de ziekenhuisopnames te verminderen", vindt hij.

De sportschoolhouder weet zich gesteund door de maatschappij. "Het schijnt dat wij na de horeca op nummer 2 staan als behoefte om open te gaan. Vorig jaar hebben we een tijdje buiten kunnen sporten, maar de meeste mensen willen toch gewoon naar binnen. We zijn afhankelijk van abonnementen en je ziet dat er een uitstroom is, terwijl de vaste lasten wel gewoon doorgaan."

'In coma gehouden'

Duteweert denkt niet dat het nog lang vol te houden is. "Eigenlijk zitten we al twaalf maanden dicht. Veel bedrijven zitten tegen een technisch faillissement aan. Als gezonde bedrijven worden we in coma gehouden en het lijkt of ze nu kijken of ze ja dan nee de stekker eruit trekken."