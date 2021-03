UT hoofddocent met injectie zonder naald genomineerd voor Prins Friso Prijs

Eén op de vijf Nederlanders blijkt bang te zijn voor naalden. Voor deze mensen komt een oplossing dichtbij door een vinding van de tweede finalist van de Prins Friso Ingenieursprijs. Een onderzoeksteam onder leiding van de Cubaanse dr. ir. David Fernandez Rivas heeft een oplossing gevonden voor het injecteren zonder naald. Het apparaatje waarmee het werkt ziet er ogenschijnlijk eenvoudig uit, maar de theorie erachter is wat ingewikkelder. Eenvoudig uitgelegd, het apparaatje warmt met een laser de vloeistof op waardoor er een dampbel ontstaat die de rest van de vloeistof in minuscule druppeltjes naar buiten schiet. Met een snelheid van 300 kilometer per uur worden de druppeltjes medicijnvloeistof afgevuurd en gaan dwars door de oppervlakte van de huid heen. Het enige wat gevoeld wordt is een muggenprik.

Werking van een injectie zonder naald (Foto: Universiteit Twente)

Meer voordelen

Behalve het voordeel voor de patiënt heeft het ook voordelen op milieutechnisch gebied. "Er worden nu heel veel verpakkingen, plastic injectiespuiten en metalen naalden weggegooid. Dat is zonde en met deze methode is de impact op het milieu veel kleiner", zegt Rivas. "Bovendien zijn metalen naalden gevaarlijk omdat personeel zich daar aan kan prikken en daardoor bijvoorbeeld besmet kan raken door bloed van patiënten".

Het apparaat is nog in ontwikkeling en kan nog niet gebruikt worden voor het vaccineren tegen corona. "Maar we verwachten wel dat we binnen een jaar medische tatoeages kunnen behandelen", zegt Rivas. Denk aan pigmentvlekken en littekens. "Het mooie aan deze techniek is dat de huid vele malen minder beschadigd wordt dan bij traditioneel tatoeëren", zegt Rivas.

Voor het injecteren van vaccins, insuline of andere medicijnen denkt Rivas nog wel drie tot vijf jaar nodig te hebben. "Hier is nog wel veel aanvullend onderzoek voor nodig. Dat kunnen we als UT niet alleen en daarvoor moeten we samenwerking gaan zoeken", zegt Rivas.

Prototype van de injector (Foto: Universiteit Twente)

Cuba

"Ik vind de nominatie fantastisch. Ik zie niet alleen mijzelf als winnaar van de prijs maar denk ook aan mijn collega's en studenten die mij hebben geholpen. En ik denk ook aan mijn studiejaren in Cuba en voor mijn familie daar is het een mooie prijs", zegt Rivas.

"Deze nominatie is daarnaast ook een mooie manier voor mij om te kijken hoe er gereageerd wordt op deze ontwikkeling. We krijgen berichten via email of social media en dat geeft mij een steuntje in de rug om te blijven werken aan dit project", oordeelt Rivas. Inmiddels is er ook patent aangevraagd en is hij met een start-up bezig samen met de UT.

Stemmen

