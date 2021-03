Celstraf geëist tegen Duitser die met twee kilo heroïne in kofferbak betrapt werd bij De Lutte

Tegen een man die afgelopen december in de buurt van De Lutte rondreed met bijna twee kilo heroïne in de kofferbak van zijn auto, is twintig maanden cel geëist. De 46-jarige man uit het Duitse Bremen liep tegen de lamp bij een controle van de marechaussee.

De man viel op door zijn kenteken uit Bremen. Voertuigen die van zover komen rijden normaal gesproken niet over een simpele grensweg, maar over de vlakbij gelegen A1. Toen de bestuurder van de auto schichtig reageerde bij het zien van de controleurs, werd hij aan de kant gezet en kwamen de harddrugs boven water.

Tegenover de rechters in Almelo vertelde de Duitser dat hij in Nederland was om een kapotte telefoon van een kameraad te laten repareren. In Rotterdam zat een zaak die dat goedkoop kon oplossen. Terwijl hij in zijn auto zat te wachten tot de telefoon gerepareerd was, werd hij door een onbekende man benaderd. Die had hem geld geboden om een pakketje naar Oldenzaal te brengen, aldus de man. "1.500 euro, 300 vooraf en 1.200 achteraf. Ik dacht dat het om softdrugs ging. Volgens die man mocht dat in Nederland, als je gepakt werd kreeg je hoogstens een boete."

'Snelle geld was de prikkel'

Dat hij buiten De Lutte werd aangehouden, en niet in Oldenzaal waar hij het pakket moest afleveren, komt omdat hij een tankstation zocht om sigaretten te kopen en een plas te doen, aldus de man. Volgens de officier van justitie rammelt het verhaal van de man aan alle kanten en staat gewoon vast dat de Duitser de drugs wilde smokkelen. "Het snelle geld was de prikkel", aldus de officier.

Als iemand in de buurt van de Duitse grens aangehouden wordt met drugs, wil dat nog niet zeggen dat die persoon ook drugs wilde smokkelen, aldus de advocaat. Hij vindt ook dat de doorzoeking van de auto onrechtmatig was. De rechtbank doet over twee weken uitspraak.