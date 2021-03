Shoplichten in Zwartewaterland groot succes: "We zoeken het randje van de regels op"

Winkelier Ruben Breman uit Genemuiden zwaait een klant uit en draait het shoplicht buiten bij de deur weer op groen. Het is een simpele manier om aan te geven dat klanten welkom zijn, ook zonder afspraak: "We hebben het gelijk al gemerkt afgelopen week: als er geen mensen met een afspraak binnen zijn, krijg je toch nog klanten binnen. We willen vooral de drempel verlagen om te shoppen, want niet iedereen vindt het fijn om eerst een afspraak te maken".

Veilige aanvulling

Breman benadrukt dat deze manier van werken volkomen veilig is: "Natuurlijk houden we ons sowieso aan alle maatregelen, en er komen nooit meer mensen binnen dan is toegestaan. Het is echt een aanvulling op het online of telefonisch reserveren om te shoppen. Tussen een paar klantbezoeken door is de winkel anders leeg. Het scheelt ons omzet en je geeft klanten die toevallig langskomen ook een kans".

Rood shoplicht: er mogen geen klanten naar binnen (Foto: RTV Oost Jolande Verheij)

Het shoplicht is een groot succes, vrijwel alle niet-essentiële winkels in Genemuiden doen mee, en ook in Hasselt en Zwartsluis zijn de shoplichten inmiddels te vinden. "Dit hadden we eigenlijk direct al in de eerste golf moeten doen", bedenkt Breman. "Kijk, het liefst gooi je de winkel gewoon open, maar dat kan natuurlijk niet, en dan is dit voor nu de beste oplossing".

Grijs gebied

De Genemuider Ondernemersverenging wil hiermee niet de coronamaatregelen omzeilen of negeren, benadrukt Martijn Jansen namens de ondernemers, maar of dit mag is wel een grijs gebied: "Het is het randje opzoeken, dat is wat we doen. Wij denken dat het zo kan en we hebben ook hierover gesproken met de gemeente".

Wel gesprek, geen toestemming

De gemeente Zwartewaterland heeft niet officieel toestemming gegeven voor de shoplichten maar is wel op de hoogte. Ondernemers moeten zich houden aan de voorwaarden voor winkelen op afspraak zegt Zwartewaterland in een verklaring:

Als gemeente vinden we het natuurlijk goed wanneer ondernemers initiatieven ontplooien die veilig en verantwoord winkelen ten goede komen. Zolang deze initiatieven maar een aanvulling zijn op de landelijke richtlijn. Zij kunnen deze uiteraard niet vervangen. Gemeente Zwartewaterland

"Mensen zijn er weer aan toe"

Inmiddels komen uit het hele land vragen binnen bij de ondernemers in Genemuiden over de shoplichten en staan veel winkeliers te popelen om ze ook te gaan gebruiken, merkt Martijn Jansen: "Het slaat enorm goed aan. Op deze manier kan iedereen zich goed aan de regels houden, dat is het belangrijkst. En de winkels hebben weer omzet, dat is ook heel belangrijk in deze tijd. Mensen zijn er aan toe om weer wat centjes te verdienen, én om weer te komen winkelen, want dat is natuurlijk ook hartstikke leuk".