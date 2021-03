Steeds meer Overijsselse kinderen laten zich testen op corona

In de regio IJsselland was bijna een kwart van alle geteste personen in de periode van 8 februari tot en met 8 maart tussen de nul en de twintig jaar. In Twente was afgelopen week een derde van alle geteste personen tussen de nul en negentien jaar oud.

De toename van het aantal kinderen in de teststraten is volgens een woordvoerster van GGD IJsselland te verklaren. "De heropening van de scholen en de kinderopvang, de zorgen over de Britse variant en de aanpassing van het landelijke testbeleid."

Testbeleid aangescherpt

Voor de heropening van de scholen in februari was het zo dat kinderen tot en met zes jaar niet getest hoefden te worden bij klachten. Oudere kinderen tot en met twaalf jaar hoefden zich alleen te laten testen bij koorts en benauwdheid. Vanaf 8 februari zijn deze regels aangescherpt: basisschoolleerlingen met klachten moeten thuisblijven en zich laten testen, zowel met milde klachten als met zware klachten.

"Ook hebben kinderopvangorganisaties en scholen steeds vaker en steeds beter beleid als er besmettingen zijn en zij communiceren hier steeds beter over met medewerkers en ouders", licht de woordvoerster toe. "Wij staan in nauw contact met scholen en adviseren ze bij vragen en twijfels contact met ons op te nemen. Daarvoor hebben we een speciaal scholenteam in het leven geroepen."

Wij namen een kijkje bij een corona-kindertestraat in Goor:

Speciale teststraten

Vanaf vandaag heeft GGD Twente op alle acht testlocaties speciale teststraten voor kinderen. Ook GGD IJsselland is goed voorbereid op hun komst. "Wij zetten altijd testers in met ervaring met kinderen. In de grote teststraten in Zwolle en Deventer zijn er speciale kindertestlijnen, met leuke stickers en dergelijke. De bemonsteraars hebben tekeningen op hun schort, geven extra uitleg, soms staat er een muziekje op. Wij hebben al onze bemonsteraars getraind hoe je het best om kan gaan met kinderen."

Ook kinderen krijgen te maken met het inmiddels bekende wattenstaafje dat in de keel en in de neus gaat. Anders dan bij volwassenen hoeven de kinderen de coronatest niet vanuit de auto te laten doen. Ze mogen naast het voertuig op een stoel zitten, waar een GGD-medewerker de coronatest uitvoert. Eventueel mogen ze bij hun vader of moeder op schoot zitten. De medewerkers nemen ook extra tijd om uitleg te geven over de test en voor de test zelf.

Je kind laten testen op corona, zo doen ze dat in Twente (Foto: RTV Oost)

Niet sabbelen

De GGD's maken geen gebruik van de speekseltest waarbij kinderen op een watje sabbelen. "Dit doen we niet omdat kinderen daarbij soms wel een kwartier lang op een sponsje moeten sabbelen om genoeg speeksel te verzamelen. Wij denken dat dit minder kindvriendelijk is dan de testen met wattenstaaf in neus en mond", aldus de woordvoerster van GGD IJsselland.

Medewerkers van GGD IJsselland worden binnenkort geschoold in het afnemen van de ademtest, een coronatest die als minder vervelend kan worden ervaren. Volgens de woordvoerster zal deze test vooralsnog niet worden ingezet voor kinderen. "Ten eerste omdat nog niet onderzocht is hoe effectief deze test is bij kinderen. Ten tweede omdat kinderen wel op de juiste manier moeten kunnen blazen. Vooral bij jongere kinderen is het lastig om die instructies goed uit te voeren."

Testen 0-19

In de regio IJsselland lieten in totaal 31.148 mensen zich testen in de periode van 8 februari tot en met 8 maart. Van hen waren er 7.365 (iets meer dan 23 procent) jonger dan twintig. In Twente was afgelopen week een derde van alle geteste personen tussen de 0 en 19 jaar oud. Hier werden 3159 kinderen en jongeren getest op corona.