Hekken geplaatst om gemotoriseerd verkeer te weren van 'fatale spoorwegovergang' in Zenderen

Al voor het fatale ongeluk gebeurde had ProRail besloten de overweg af te sluiten voor gemotoriseerd verkeer. Eind dit jaar moet de overweg helemaal zijn afgesloten. Ook de spoorwegovergang Zeilkerweg, even verderop, staat op de planning om gesloten te worden. "Het gaat hier om een particuliere spoorwegovergang. We zijn met de familie in gesprek over de aanleg van een ontsluitingsweg", zei woordvoerder Aldert Baas van ProRail eerder deze week tegen RTV Oost.

In totaal worden bij 28 onbewaakte spoorwegovergangen in Nederland, waarvan elf in Overijssel, extra veiligheidsmaatregelen getroffen. Aanleiding daarvoor is het ongeluk in mei 2020 in het Drentse Hooghalen, waarbij een machinist uit Hardenberg om het leven kwam.