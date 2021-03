Trainer Art Langeler keert terug bij PEC Zwolle: "Blij, trots en gelukkig"

"Ik ben blij, trots en gelukkig om weer trainer/coach te worden bij deze mooie club", zei Langeler tijdens zijn presentatie. "Ik zie het als een groot compliment dat de club het in mij ziet zitten om weer terug te komen. Mijn werkende leven heeft na PEC Zwolle best een paar mooie bochten gemaakt. Na vier jaar PSV en vier jaar KNVB is het nu wel een mooi moment om weer in de voetbalpraktijk te stappen."

Doorgegroeid

"Sinds mijn vertrek is er veel veranderd in positieve zin. De club heeft prachtige prijzen gepakt, is doorgegroeid tot een stabiele eredivisionist en ook in de wijde regio is PEC Zwolle stevig verankerd met zowel supporters als sponsoren."

Tegelijkertijd is het verwachtingsprobleem bij PEC Zwolle minstens net zo hard gegroeid. Langeler ziet dat niet als een probleem: "In het jaar nadat we net géén kampioen werden moest er ook veel. Toen stond er ook stevige druk op, dus ik ben daar niet helemaal ongewoon mee. Maar het is ook normaal en logisch dat de druk wat hoger wordt, want de club is gegroeid. En ik ook, dus dat verwachtingspatroon mag je best uitspreken."

"Minder haar en iets vadsiger"

Volgens Langeler is hij een andere coach geworden dan hij was bij zijn vertrek uit Zwolle. "Ik ben acht jaar ouder, heb iets minder haar en ben iets vadsiger", grapt de Zwolse coach. "Maar ik heb ook heel veel bijgeleerd in het nationale en internationale voetbalveld, dus ik denk dat die rol misschien wel iets anders is."

"Ik ben de kwaliteiten van anderen nog meer gaan onderkennen, dus ik hoef niet per se overal met mijn neus vooraan te staan", denkt Langeler. "Ik geloof in een sterk veldtrainersteam, dat een aantal dingen misschien wel beter kan dan ik. Ik kan me dan richten op mijn eigen kwaliteiten als het coachen van een wedstrijd, het bepalen van de opstelling of de verbindende factor zijn." Het is overigens nog niet bekend hoe de technische staf er volgend seizoen precies uit komt te zien.

Veel zin

Langeler begint eind juni aan de voorbereiding op het nieuwe seizoen en kijkt er nu al naar uit: "Het afgelopen jaar heeft corona veel roet in het eten gegooid. Zonder publiek voetballen heeft impact op iedereen; spelers, supporters, sponsoren, de kantoororganisatie, allemaal snakken we naar het moment dat we weer in het MAC3PARK stadion kunnen samenkomen. Ook ik zie daar enorm naar uit en heb bovenal heel veel zin om komende zomer weer van start te gaan bij deze mooie club."

Art Langeler kan volgend seizoen weer op de fiets naar zijn werk. Dat deed de Zwollenaar in zijn vorige periode bij PEC ook al. Zie onze reportage uit die tijd: