Enschedees restaurant weigert Thuisbezorgd nog meer te betalen: "Het is niet eerlijk"

Het moederbedrijf van Thuisbezorgd verdiende vorig jaar 157 miljoen euro meer aan onder andere restaurants die extra betalen voor een hogere plek in de bezorgapp, zo bleek deze week uit de jaarcijfers van de maaltijdgigant.

Wat verdient een restaurant?

Als je eten bestelt via Thuisbezorgd moet het restaurant per bestelling 13 procent van de opbrengst betalen aan de maaltijdbezorger. Wil een restaurant hoger in de zoekresultaten van de bezorgapp komen, dan kunnen de kosten oplopen tot wel enkele euro's per bestelling. Het gevolg is dat ondernemers nauwelijks nog wat verdienen aan hun maaltijd.

Deze Enschedese grillroom-eigenaar legt uit hoe dat werkt:

'We houden niks over'

Sherbel Yousef, eigenaar van een grillroom in Enschede, maakt een snelle rekensom. "Stel, de bestelling is 10 euro. Daar gaat dan drie euro af voor de ranking in de app en daar komt nog eens dertien procent commissie bovenop. Dan houd je omgerekend 5,70 euro over. Daarvan moet het eten nog gemaakt en gebracht worden. Daar houden we zelf helemaal niks meer van over."

De grillroom-eigenaar heeft zelf ook regelmatig extra betaald om hoger in de bezorgapp te komen, erkent hij. "Maar het gemiddeld aantal bestellingen per week is hetzelfde gebleven", zegt Yousef. "Ik heb het geprobeerd in de goede weken en in de slechte weken, op drukke en op rustige momenten, maar ik merkte er totaal niets van."

Voor Thuisbezorgd was 2020 het beste jaar ooit. Het in Enschede opgerichte bedrijf bezorgde vorig jaar 39 procent meer maaltijden. Dat leverde een omzetgroei op van 50 procent, vooral door de gesloten horeca en het vele thuiswerken. UT-student Jitse Groen begon Just Eat Takeaway als Thuisbezorgd op zijn zolderkamertje in Enschede in het jaar 2000. Nu, ruim twintig jaar later, is het een beursgenoteerde onderneming met een omzet die over 2020 op 2,4 miljard euro uitkomt.

Stille vennoot

Er is al langere tijd kritiek op de machtige positie die Thuisbezorgd zou hebben in de wereld van de bezorgmaaltijden. "Ik roep het al jaren, als elke keer de commissie van Thuisbezorgd omhoog gaat, dan wordt het bedrijf beetje bij beetje een stille vennoot van je", aldus Yousef.

De horecaondernemer probeert klanten via zijn eigen website en app eten te laten bestellen, zodat hij geen kosten hoeft af te dragen aan de maaltijdgigant. "De meeste klanten weten denk ik niet eens dat wij dertien procent commissie moeten betalen", zegt Yousef. "Elk bedrijf mag van mij geld verdienen, maar het is soms gewoon niet eerlijk."

Just Eat Takeaway, het moederbedrijf van Thuisbezorgd, zegt dat er in zijn model altijd wordt gekeken naar de kwaliteit van een bedrijf. "Het is veel te duur voor een restaurant uit bijvoorbeeld Groningen dat normaal gesproken op plek 150 staat om zichzelf voor de hele stad naar de nummer één plek te kopen", aldus het bedrijf.