Kritische Milieuraad Zwolle wil vierde groeiscenario in woningdebat: "Plannen gemeente te ambitieus"

Aanstaande maandag houdt de gemeenteraad van Zwolle een debat over de huidige woningmarkt en hoe Zwolle daarop in moet spelen in de toekomst. In dat debat zal de Omgevingsvisie een belangrijk discussiepunt worden. Over deze visie is veel te doen in de stad.

Volgens de gemeente is de vraag naar een woning in Zwolle van mensen uit de Randstad behoorlijk gestegen. Wethouder Anker wil op die vraag inspringen en meer woningen bouwen dan waar de Zwollenaar op dit moment om vraagt. Door mensen met een woning te verleiden, kan de stad beter de wens nastreven om de vierde economische regio van het land te worden.

'Ambitieuze groeiscenario's'

In de Omgevingsvisie voor Zwolle tot 2050 staan drie mogelijke groeiscenario's beschreven. In alle scenario's moeten er veel huizen worden gebouwd om tegemoet te kunnen komen aan de vraag. Het meest ambitieuze scenario beschrijft het aantal nieuwbouwwoningen in 2050 op 80.000. In het minst ambitieuze scenario is dat 40.000 duizend.

Het Natuurplatform, ofwel de Milieuraad Zwolle, vindt dat er in die groeiambitie te weinig wordt gekeken naar de balans. De groeiambities zijn groter dan de stad aan kan. De raad wil dat er een vierde scenario wordt toegevoegd waarin gerekend wordt met de gemiddelde groei van de stad in de afgelopen vijftig jaar.

In dat vierde scenario zou Zwolle moeten groeien met 14.000 tot 18.000 woningen en zou Zwolle de meest mens- en milieuvriendelijke stad moeten worden.

IJsselhallen in Zwolle maken plek voor woningbouw (Foto: RTV Oost / Marielle Beumer)

'Niet gebaseerd op realistische cijfers'

"De ambitie van het College om de regio Zwolle tot vierde economische regio van ons land te maken en de stad en de gehele regio explosief in omvang te laten toenemen, wordt door onze organisaties niet gedeeld", aldus de Milieuraad. "Deze groeiverwachting is niet gebaseerd op realistische cijfers rond de bevolkingstoename, maar op een sterke wens om economisch extreem te groeien en Zwolle een aantrekkelijke woonstad voor mensen uit de Randstad te laten zijn."

Volgens de meest recente schatting van Primos Bevolkingsprognose groeit de stad tot 2050 met 25.000 inwoners. Omgerekend gaat het dan om maximaal 12.500 woningen. "Deze prognose wordt vervolgens op voor ons onverklaarbare wijze in een ambitie vertaald naar drie scenario’s: 40.000, 65.000 of 80.000 woningen voor de regio. Het uitwerken van deze omvangrijke groei zal leiden tot miljardeninvesteringen in een infrastructuur die passend moet zijn bij een groei van 80.000, 130.000, 160.000 inwoners in deze regio."

De Milieuraad Zwolle vertegenwoordigt verschillende natuurverenigingen in de stad waaronder 'Zwolle Groenstad' en de bijenvereniging. Zij vinden dat de blauwgroene structuur en de biodiversiteit versterkt moeten worden in plaats van verminderd. "We hebben een waardevol cultuurlandschap en dat moet zo blijven." Zwolle groeide de afgelopen vijftig jaar gemiddeld met 650 woningen en ongeveer honderd inwoners per jaar. Volgens de Milieuraad is daar ook voor de toekomst niets mis mee en komt die groei overeen met de Primos prognose.

Nieuwbouw in Stadshagen Zwolle (Foto: RTV Oost)

Zwartewaterzone

Intussen is de sfeer er in het wijkplatform van Holtenbroek niet beter op geworden. Aan de rand van die wijk ligt de Zwartewaterzone, een gebied dat projectontwikkelaars graag onder handen willen nemen. Zij zouden zo'n 300 woningen willen bouwen aan de oever van het Zwartewater, maar wijkbewoners voelen zich niet gehoord. Wijkplatform Groen Holtenbroek is opgericht omdat de inwoners het gevoel hebben niet mee te mogen praten. "Terwijl onze wijk met deze plannen veel geweld wordt aangedaan. Bouwen in de uiterwaarden en dan ook nog tientallen meters hoog, een enorme verkeerstoename in de wijk, er is zoveel waar we iets van vinden. We vinden dat we het recht hebben om daarover mee te kunnen praten."

De projectontwikkelaar houdt op 18 maart een online informatie bijeenkomst en de inwoners van Holtenbroek zijn daarbij uitgenodigd. Maar de bewoners krijgen tot 12 maart de tijd om hun vragen te stellen. 'Groen Holtenbroek' stelt dat de hernieuwde poging om te Zwollenaar te betrekken bij de invulling van de plannen nu alweer is mislukt.