PEC Zwolle-manager Willems verwacht stabiliteit onder teruggekeerde Langeler

"Ik hoop dat hij vooral rust brengt binnen de club", vertelde Willems na afloop van de presentatie. "Ik denk dat Art een verbinder is, want je bent niet alleen trainer tegenwoordig maar ook manager. Je hebt een man of vijftien om je heen lopen en je bent verantwoordelijk voor de assistenten, maar ook de clubarts en de fysio. Ik denk dat hij daar de uitgelezen persoon voor is."

Stabiliteit

Willems hoopt dat Langeler meer structuur kan aanbrengen binnen de sportieve geledingen van PEC Zwolle. "Ik verwacht dat hij een beetje stabiliteit brengt. Met name dat hij de samenwerking met onze jeugdopleiding verder uitrolt. Daarin heeft hij veel ervaring opgedaan bij PSV en de KNVB. En dat we daardoor ook jeugdspelers in kunnen passen op z'n tijd."

Aankomende zomer

Langeler treedt volgend seizoen in dienst bij PEC, maar Willems zinspeelde aanvankelijk op een directe terugkeer. "Toen we afscheid namen van John (Stegeman. red.) heb ik Art gevraagd om het gelijk te gaan doen. Art twijfelde daar heel erg over en had de voorkeur om in de zomer te beginnen met een schone lei. Daarentegen ben ik wel heel erg blij dat het nu al bekend is en dat we samen kunnen werken aan een nieuwe staf en selectie voor volgend jaar."

Terugkeer op oude nest

Dat een terugkeer op het oude nest niet altijd goed uitpakt, daar heeft de technisch manager geen boodschap aan. "Dat hebben we met spelers wel eens gehad, maar trainers kan ik me zo niet herinneren. Volgens mij heeft Art zich de afgelopen acht jaar heel goed ontwikkeld. Hij is ook nog een tijdje trainer van Jong Oranje geweest dus daar ben ik absoluut niet bang voor", aldus Willems.