Archeologen ontdekken deel van oude Deurninger stadspoort in Oldenzaal

Bij het verleggen van kabels en leidingen aan de Deurningerstraat is vermoedelijk de oude fundering van de stadspoort opgegraven. Volgens archeologiebureau Laagland Archeologie is daarmee een deel van wat hoogstwaarschijnlijk eeuwen geleden de Deurningerpoort was, blootgelegd.

'Pompeï van Twente'

Een bijzondere vondst volgens archeoloog Thomas Spitzers: "Oldenzaal lijkt een beetje het Pompeï van Twente te worden. De rijke historie van de stad zit wat dit betreft voornamelijk onder de grond en wordt nu blootgelegd".

Nadat Oldenzaal in de dertiende eeuw stadsrechten kreeg, werd de stad ommuurd. In de Tachtigjarige Oorlog was Oldenzaal een vesting die beurtelings in Staatse en Spaanse handen viel.

'Geweldige ontdekking'

Burgemeester Patrick Welman nam meteen een kijkje bij de opgravingen en was opgetogen: "Een geweldige ontdekking. We hebben niets tastbaars meer van de stadsmuren en stadspoorten, dus dit is een geweldige vondst.”

Van de oude stadsmuren en stadspoorten restte slechts één foto, meer niet. Daar is nu dus verandering in gekomen. Onduidelijks is nog steeds wanneer de muur precies is gebouwd. Deze informatie is belangrijk om te bepalen hoe Oldenzaal zich door de eeuwen heen heeft ontwikkeld.

Van de poort is nu nog niet veel zichtbaar. In mei wordt de Deurningerstraat helemaal opengebroken vanwege de aanleg van nieuwe riolering. Dan kan er verder archeologisch onderzoek worden verricht en meer van de geschiedenis van Oldenzaal worden ontdekt.