GA Eagles jaagt op derde stunt tegen Cambuur én derde periodetitel

Toch is er van periodetitelkoorts nog geen sprake bij Go Ahead. "Ik vind het wel meevallen", blijft aanvoerder Jeroen Veldmate nuchter. "Je moet niet ontkennen dat het een belangrijke wedstrijd is, maar als ik ons zie denk ik dat we gewoon willen doorgaan op de voet waar we mee bezig waren."

Dat is: winnen. Van de laatste elf duels won Go Ahead er tien. En voor de winterstop wist Go Ahead ook al tweemaal te stunten tegen Cambuur, de gedoodverfde kampioen in de Keuken Kampioen Divisie.

Stapje verder in ontwikkeling

Onder meer in september, toen de compeitiewedstrijd in Leeuwarden eindigde in 0-2. "Toen hebben we vooral goed verdedigd met zijn allen als team", herinnert coach Kees van Wonderen zich. "Rond de winterstop hebben we voor de beker ook van Cambuur gewonnen. Toen waren we iets verder in onze ontwikkeling en hebben we ook iets anders laten zien: hoger druk zetten, meer spelaandeel. Nu zijn we nóg weer een stapje verder, dus het belooft een heel interessante wedstrijd te worden."

Eyibil geblesseerd

Go Ahead kan geen beroep doen op Erkan Eyibil, die kampt met een hamstringblessure. Giannis Botos heeft ook lichte klachten, maar de Griek kan naar verwachting wel gewoon starten.

Live op Radio Oost

De ontknoping in de derde periode is morgenavond vanaf 21.00 uur live te volgen in De Oosttribune op Radio Oost.