Raalter restaurants delen recepten in horecakookboek

De horeca heeft het de afgelopen maanden zwaar te verduren gehad, maar inmiddels staat er een stip aan de horizon. Om ervoor te zorgen dat alle horecaondernemers in Raalte de eindstreep halen, besloot Sil Hoonhorst hen te ondersteunen door middel van een kookboek. Het boek vol recepten is ingevuld door de lokale horecaondernemers.

"Ik besloot om alle restaurants in de gemeente Raalte te benaderen. Acht eigenaren reageerden enthousiast en gaven hun lekkerste recepten door." Het maken van het boek had weinig voeten in de aarde, aangezien de 27-jarige Raaltenaar werkzaam is in een drukkerij. Hierdoor was Hoonhorst van begin tot einde betrokken bij de productie van dit bijzondere project. “Ik hou zelf wel van een hapje en drankje. Dus dit was eigenlijk een kleine moeite om de lokale horeca een steuntje in de rug te gunnen."

Het Raalter Horecakookboek is vanaf heden te koop! (Foto: RTV Oost)

Thuis kokkerellen

Met dit kookboek kan iedereen thuis zelf aan de slag als chef van zijn of haar favoriete restaurant in Raalte. Onder meer hotel-restaurant De Zwaan, Zuiderbuur en De Bagatelle uit Mariënheem hebben hun plekje in het Raalter Horecakookboek bemachtigd. Naast de ingrediëntenlijst zijn de recepten zo geschreven dat iedereen een driegangendiner op tafel kan zetten.

De boeken liggen inmiddels al in de winkel en vliegen volgens Hoonhorst de deur uit: "Wij hebben inmiddels al tientallen boeken weten te verkopen. Vanmorgen heeft een mevrouw negen boeken gekocht bij de Jumbo in Raalte. Echt fantastisch! Ik verwacht wel enkele honderden boeken te verkopen ja." De volledige opbrengst van de kookboeken gaat naar de acht horecaondernemers, die de steun hard kunnen gebruiken. De boeken zijn te koop bij de Jumbo’s in Raalte, de Plus in Heeten en cafetaria De Smulbaai in Heino.