Ouders in Kop van Overijssel bezorgd over drukte in bussen nu scholen weer open zijn

Bij de bushaltes ziet het er al niet meer zo verlaten uit als in de afgelopen maanden. Scholieren met grote rugtassen op hun rug staan te wachten op de bus. Het is een vertrouwd straatbeeld dat terugkomt. Bij de grote halte in Zwartsluis hebben zich om negen uur in de ochtend zo’n zes kinderen verzameld. In de bus, die vanuit Emmeloord naar Zwolle rijdt, zitten al aardig wat mensen. Toch weten de kinderen allemaal een zitplaatsje te vinden.

Coronaproof

Alle lijnen die in Overijssel een halfuurdienst kenden, zijn per 28 februari teruggebracht naar één bus per uur buiten de spits. Verschillende ouders zetten er hun vraagtekens bij. De twee zoons van Miranda uit Zwartsluis zitten in Zwolle op school. Ze kwamen al meerdere keren thuis met verhalen over hun busreis.

Ze gaan weer elke dag naar school en hebben wisselende lesuren, dus reizen ze regelmatig buiten de spits. Nu is net voordat de scholen begonnen besloten om dan minder bussen in te zetten, onbegrijpelijk! moeder Miranda

Miranda laat een aantal foto’s zien die haar zoons in de bus hebben gemaakt. ‘‘Kijk, mensen die moeten staan zelfs. Dit lijkt me niet bepaald coronaproof. Naast scholieren zijn er nog de andere reizigers, die misschien meer kwetsbaar zijn. Met name de bus van negen uur ’s ochtends is druk, want die wil iedereen dan nog snel halen.’’ Meestal hebben haar zoons wel een zitplaats. ‘‘Pas vanaf Hasselt wordt het echt druk.’’

Een beeld uit de bus van 09.00 uur naar Zwolle op donderdag (Foto: Zoon Miranda uit Zwartsluis)

Een bijkomstig probleem is dat de jongens vaak te vroeg of te laat zijn voor een les en lang moeten wachten op een bus terug naar huis. ‘‘Terwijl de school heeft aangegeven dat je niet onnodig in het gebouw mag zijn. Dus daar kunnen ze niet blijven rondhangen.’’ Miranda heeft een klacht ingediend bij vervoerder Connexxion, maar kreeg nog geen reactie. ‘‘We betalen best veel voor een maandabonnement. Ik snap het wel hoor, dat ook zij moeten bezuinigen. Dat mag alleen niet ten koste gaan van veiligheid en service. Ik ben erg benieuwd of deze situatie lang blijft?’’

Ook op de terugweg veel staande reizigers in de bus van 13.30 uur vanuit Zwolle op donderdag (Foto: Zoon Miranda uit Zwartsluis)

Afname aantal reizigers

Aanleiding om minder busseb te laten rijden is een aanzienlijke afname in het aantal passagiers. Woordvoerder Herman de Gooijer van Connexxion reageert: ‘‘Als we kijken naar maart van dit jaar, dan zitten we in deze regio op een reizigersniveau van 42 procent ten opzichte van maart een jaar eerder. Dat zal niemand verbazen met alle coronamaatregelen die gelden. Iedereen wordt geadviseerd om thuis te werken, alleen te reizen wanneer dat noodzakelijk is.’’

Daarom was een ingreep onvermijdelijk, legt De Gooijer uit. ‘‘Natuurlijk kijken we dan ook naar de kosten. Er zijn minder inkomsten en dat moet worden gecompenseerd, waarbij we erop letten dat beschikbaarheid en bereikbaarheid zo min mogelijk in het gedrang komen.’’

‘‘We zitten er bovenop’’

De woordvoerder laat weten dat het bedrijf goed in de gaten houdt of het niet te druk wordt in de bussen. ‘‘Ja hoor, we zitten er bovenop. Via de ov-chipkaarten is dat exact bij te houden. We monitoren hoeveel reizigers er in elke rit zitten. Van Emmeloord richting Zwolle zitten er in de drukste rit, die van 11.17 uur, gemiddeld 30 reizigers. Andersom, van Zwolle richting Emmeloord, is dat 35 reizigers. De drukste rit in de periode dat elke bus rijdt is dan om 14.26 uur. Andere ritten zitten eronder.’’

Volgens De Gooijer is het dus niet te druk. ‘‘Gemiddeld genomen zitten de bussen halfvol. We hebben twee type bussen. De gewone met 37 zitplaatsen en 39 staanplaatsen, en de 15-meter bus met 44 zitplaatsen en 42 staanplaatsen. Kijk je naar de cijfers, dan gaat dat prima. Bovendien moet een buschauffeur het melden wanneer een bus echt te vol is.’’

We volgen het OV-protocol vanuit de rijksoverheid Herman de Gooijer van Connexxion

Acceptabel dat reizigers soms op elkaar staan?

De Gooijer geeft aan dat het protocol er duidelijk over is: "Daarin staat dat alle officiële zit- en staanplaatsen benut mogen worden. In het openbaar vervoer is het niet mogelijk om anderhalve meter afstand te houden. We waren de eerste branche waar een mondkapje verplicht werd. Nog steeds geldt: met klachten blijf je thuis.’’ Daarnaast kan het er drukker uitzien, dan dat het is. ‘‘Mensen gaan niet meer zo snel naast elkaar zitten. Ze gaan staan en dan lijkt de bus voller. Iedereen kan het beste gewoon gaan zitten.’’

Hoelang deze dienstregeling blijft, daar heeft De Gooijer geen zicht op. ‘‘Dat heeft alles te maken met de ontwikkelingen omtrent corona en verruiming van de maatregelen. Voor nu is het helaas koffiedik kijken.