Debat van het Oosten: Kamerleden uit Overijssel en Gelderland voegen echt iets toe in de Kamer

Het Enschedese Tweede Kamerlid Pieter Omtzigt (CDA) liet zich in dit deeldebat het meest gelden. "Natuurlijk kom je als Kamerlid op voor het hele land. Als er iets in Groningen gebeurt, dan dienen we dat ook te doen. Maar ik zeg: als de aardbevingen in Amsterdam waren geweest, dan waren de mensen daar al lang en breed gecompenseerd. Het is van belang dat de mensen in de Kamer de realiteit van bijvoorbeeld de Achterhoek kennen. Maar er zit nu niemand uit de Achterhoek in de Kamer."

Wegen en kleine scholen

Omtzigt zette zijn pleidooi voor meer oostelijke vertegenwoordiging kracht bij met twee voorbeelden. Hij noemde de uitbreiding van wegen zoals de N35, de N18 of de A15. "Dan is het goed dat je de realiteit hier kent en weet dat je voor je eigen regio mag opkomen."

Verder ging hij in op de enorme impact van het verdwijnen van kleine scholen. "Als zo'n school uit Utrecht verdwijnt, is dat niet erg. Als een kleine school uit een dorp in Twente of de Achterhoek verdwijnt, is dat het einde van het dorp."

"Gezellig"

Rob Jetten (D66) was aan het begin van het debat over de vertegenwoordiging van Oost-Nederland voorzichtiger. "Ik denk dat we de afgelopen jaren hebben laten zien dat we met het huidige aantal Kamerleden de provincies Overijssel en Gelderland goed hebben vertegenwoordigd."

Hij zei dat hij het belangrijk vindt dat provincies en gemeenten een sterke vuist maken tegen Den Haag. "En dat gebeurt ook. Ik vind meer mensen uit het oosten in de Kamer wel gezellig, maar ik vind dat we trots mogen zijn op wat we de afgelopen jaren hebben bereikt."

In het Debat van het Oosten werden ook drie andere belangrijke onderwerpen besproken: Stikstof, Wonen en Veiligheid.

Stikstof

Het debat over stikstof werd aangejaagd met de stelling dat de helft van de Nederlandse veestapel weg moet. Dat heeft volgens Caroline van der Plas van BoerBurgerBeweging (BBB) geen enkel effect. "Het is symbool politiek om een groot deel van de boeren uit Nederland weg te jagen." Overigens is Van der Plas niet te spreken over de nieuwe stikstofwet. "Die wet is gebaseerd op modellen en aannames. De wet moet terug naar de tekentafel.

Eerlijke boterham

De overige drie deelnemende partijen aan dit debat (CDA, GroenLinks en ChristenUnie, red) vinden dat de veestapel wel kan inkrimpen, hoewel een halvering niet wellicht te veel van het goede is. Boeren moeten wel een eerlijke boterham kunnen blijven verdienen.

Het debat over stikstof kende een verrassend slot door een vraag van een kijker over de komst van Lelystad Airport. Hoe kan het toch dat de politiek ondanks alle problemen instemde met de opening van dit vakantievliegveld. Pieter Omtzigt had enigszins moeite om de vraag te beantwoorden. Zijn antwoord kwam er op neer dat met de kennis van nu de bouw en opening van Lelystad Airport niet aan de orde zou zijn.

Wonen

Van alle huizen die er de komende jaren bijkomen, moet zeker de helft in het oosten worden gebouwd. Thom van Campen (VVD) en Rob Jetten (D66) wilden zich niet vastpinnen op een getal. Charlotte Brand (PvdA) en Nicole Temmink (SP) wel. De PvdA wil dat het Rijk een dikkere vinger in de pap krijgt als het gaat om woningbouw.

Thom van Campen en Rob Jetten vinden dit geen goed idee. Gemeenten moeten zeggenschap houden waar er huizen bij kunnen komen. Om te voorkomen dat er hele woonwijken worden gebouwd, terwijl er geen geld is voor voorzieningen zoals infrastructuur, parken of een bibliotheek.

Veiligheid

Moeten we met het beschikbare budget voor veiligheid de georganiseerde misdaad aanpakken of meer wijkagenten aantrekken? De Pvda kiest voor meer wijkagenten. Wat volgens Charlotte Brand niet betekent dat de georganiseerde misdaad haar gang kan gaan.

"Luxe om niet te hoeven kiezen"

Eppo Bruins begon het debat over Veiligheid door te stellen dat hij de luxe had om niet te hoeven kiezen. "Er is geen partij die zoveel investeert in de politie als de ChristenUnie. 800 miljoen euro per jaar voor wijkagenten en voor langdurig recherchewerk tegen georganiseerde misdaad."

Ook Thom van Campen maakt de keuze niet. "Veiligheid is iets waar je op moet blijven inzetten. Of het nu gaat om de aanpak van ondermijning, radicalisering of wijkagenten. Veiligheid is niet iets wat je kunt verwaarlozen."

De BoerBurgerBeweging wil dat de politieposten op het platteland terug komen. Caroline van der Plas: "Het zijn vaak leegstaande boerenschuren die worden overgenomen door criminelen. Omdat er zo weinig blauw is, is daar geen toezicht op. Het is allemaal met elkaar verweven."

