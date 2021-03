Zorgvragers en toekomstige zorgverleners maken tijdschrift over probleem in de zorg

In deze maatschappij in deze tijden lijken we steeds minder begrip en respect te hebben voor andermans ideeën en opvattingen. In het sociaal werk of in de hulpverlening is dat niet handig. "Het is juist nu belangrijk om open te blijven staan voor elkaar, om de verbinding te zoeken", zegt initiatiefnemer Cornelis Kapitein van Deltion College Zwolle.

Kapitein zocht en vond een groep mensen die levenservaring hebben opgedaan in het soms zware leven. Samen met de studenten van de opleiding sociaal werk hebben de 'ervaringsdeskundigen' in een paar maanden een glossy magazine gemaakt. Zwaantje over leven in pure armoede, Renold als ex-verslaafde, ex-alcoholist Jehudi en ex-crimineel Glenn over hun problemen, ervaringen en uitdagingen.

Aantal deelnemers van project 'Grensontmoetingen' (Foto: RTV Oost, Oscar Siep)

'Waarom ze geworden zijn zoals ze zijn'

"De studenten moeten leren open staan voor de verhalen van anderen. Waarom ze geworden zijn zoals ze zijn. In een praktijkgericht project als deze kan dat heel mooi tot uiting komen." Docente Marlies Scholte is blij met het verloop van het project. "De studenten zijn gegroeid maar de ervaringsdeskundigen zijn ook rijker geworden."

"Wat we steeds horen is dat ze zich niet gehoord voelen", zegt de 18-jarige Dana Heijboer. Zij schreef met onder meer ex-verslaafde Renold Hoeblal een artikel in het magazine 'Grensontmoetingen'. Het tijdschrift is vandaag in Zwolle verspreid bij onder meer huisartsposten, zorg- en onderwijsinstellingen.

Dit is een nieuwe generatie, zij moeten het kunnen waarmaken." ex-verslaafde Renold

Nieuwe generatie

Renold (47) wil dat beamen: "Ik heb geen goeie ervaringen in de hulpverlening, maar wat ik hier heb gezien is toch anders. Dit is een nieuwe generatie, zij moeten het kunnen waarmaken." Dana, Naomi en Diana werkten samen met Renold aan het artikel 'Van zijn naar willen'.

'Grensontmoetingen', vers van de pers in handen van een paar studenten sociaal werk (Foto: RTV Oost, Oscar Siep)

"Wij doen een opleiding maar we weten natuurlijk helemaal niet hoe het echt gaat zijn in de zorg." Dana Heijboer heeft zich tijdens het project ontwikkeld. "We hebben natuurlijk ideeën over hoe we zouden willen dat het is in de zorg. Of hoe we denken dat het is. Maar wij horen nu dat het dus eigenlijk helemaal niet is zoals wij denken. En dat is best een klap."

Gewelddadige overval

Glenn Salvesen zat 12,5 jaar in de gevangenis, onder meer omdat hij tijdens een overval iemand had neergestoken. De straf zat hij uit en zijn leven ziet er nu totaal anders uit. Glenn werkt samen met Fataal, een organisatie die ervaringsdeskundigen op scholen uitnodigt om over hun ervaringen met zinloos geweld te praten.

"Je maakt zoveel mee in al die gesprekken met Glenn en de andere ervaringsdeskundigen, dat er al heel veel op je afkomt." De 21-jarige Michelle Koobs uit Meppel is onder de indruk, "en het is ook mooi om te ervaren en te voelen."

Trotse Glenn Salvesen bladert voor het eerst door het magazine (Foto: RTV Oost, Oscar Siep)

Extra waardevol

Initiatiefnemer Cornelis Kapitein wil het project 'Grensontmoetingen' volgend jaar graag een vervolg geven. "De kosten zijn betaald door het Deltion College en de ervaringsdeskundigen hebben een nette vergoeding gekregen. Iedereen die deelnam heeft er veel moois voor terug gekregen en zeker de studenten dragen dit hun leven met zich mee."

Zijn collega Marlies Scholte vult aan: "In deze tijd van corona, er is zoveel dat niet is doorgegaan. Zoveel praktijkdagen, excursies en zo, die niet door gingen. Het is een moeilijke tijd voor studenten. Dat maakte dit project extra welkom en waardevol." Een enkele bijeenkomst is noodgedwongen online gehouden maar de studenten en ervaringsdeskundigen hebben de meeste tijd met elkaar doorgebracht.

Het magazine 'Grensontmoetingen' heeft een oplage van 2.500. Onder meer culturele en onderwijsinstellingen en ook alle docenten van het Deltion College hebben er eentje ontvangen..