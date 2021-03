Studenten protesteren ook in Zwolle tegen leenstelsel

In 2014 werd het leenstelsel ingevoerd; studenten kregen vanaf dat moment geen basisbeurs meer, maar moesten lenen voor hun studie. Volgens de studenten kan dat niet langer zo.

Schulden

Gemiddeld leent een student 700 euro per maand en de gemiddelde studieschuld loopt per student al snel op tot 35.000 euro. Inmiddels is de totale studieschuld opgelopen tot boven de 21 miljard euro.

“We willen vandaag een vuist maken richting de politiek net voor de verkiezingen. Er worden allemaal beloftes gedaan in de campagnes rondom de verkiezingen. En het wordt tijd dat die beloftes worden waargemaakt”, zegt Lyle Muns, voorzitter LSVb.

Angst voor toekomst

Bas van Weegberg, voorzitter FNV Young & United vult aan: “Deze studenten vormen een generatie die met een hoge schuld aan hun werkzame leven begint, maar ook de rekening van de coronacrisis en vergrijzing moet betalen, moet dealen met de klimaatcrisis en met een huizenmarkt die volledig op slot zit.”

De studenten herkennen zich in dat beeld. “De angst voor de toekomst is voor mij het ergste van het leenstelsel. Als studenten zouden we onszelf moeten kunnen ontwikkelen, kennis opdoen en genieten van onze jeugd. Maar in plaats daarvan vragen we ons af of we onze boodschappen en huur kunnen betalen”, zegt Kimberley Lindenhovius.