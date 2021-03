Mission impossible? Thijs en Nadine zoeken al twee jaar een koopwoning in Zwolle

Hoewel het stel eigenlijk uit Twente komt, wonen ze al ruim zes jaar in de provinciehoofdstad en hebben ze daar inmiddels hun sociale leven. Thijs werkt in Dalfsen en Nadine in Zwolle. Hun levens zijn nu zo gevormd dat Zwolle voor hen de enige optie is. De wijk Zwolle-Zuid om precies te zijn. "We voelen ons daar heel erg thuis en je hebt alles in de buurt", vertelt het stel.

Teleurstelling

Al ongeveer twee jaar zijn ze dus op huizenjacht. Een jaar mét en een jaar zonder aankoopmakelaar. Twee keer waren ze heel dichtbij een koop, maar die dappere pogingen draaiden uit op een teleurstelling.

De ene keer hadden Thijs en Nadine het tegenbod van de verkopende partij al geaccepteerd, maar kwam er plots een andere koper met nóg diepere zakken. "Voor ons was het eigenlijk zo goed als rond. Totdat we het telefoontje kregen dat er een hoger bod was binnengekomen. Toen waren wij weer uit het spel. Dat was heel zuur."

De andere keer was er nog een koper die eenzelfde bod uitbracht als Thijs en Nadine, maar zonder voorbehoud van financiering. Beide keren was het stel dus gezien.

Wensen en eisen

"Wij zijn niet eens zo veeleisend", zegt Thijs. Hij noemt hun eisen op. "Een tuin, minimaal 120 vierkante meter woonoppervlakte, drie of vier slaapkamers en het moet in Zwolle-Zuid staan. Behalve Stadshagen, dat vinden we geen mooie wijk."

Verder is er natuurlijk nog wel een wensenlijstje. Het zou bijvoorbeeld de voorkeur hebben als er parkeergelegenheid op eigen grond is en het een hoek- of twee-onder-een-kapwoning is. Ook een instapklaar huis is een grote pré. Maar dat zien Thijs en Nadine puur als bonuspunten.

Het stel over hun zoektocht naar een huis in Zwolle:

Het lijkt inderdaad geen overdreven moeilijke zoekopdracht, met in het achterhoofd dat de huizenjagers een budget van 380.000 euro hebben. Ook hun aankoopmakelaar had er wel vertrouwen in. Maar toch blijkt het een hels karwei te zijn. Vooral omdat er zo ontzettend weinig woningen in de verkoop komen.

Positief blijven

De komende tijd heeft het stel geen bezichtigingen op de agenda staan en is het door de huizengekte af en toe lastig om positief te blijven. Nadine: "Vooral omdat we twee woningen zijn verloren in de biedingsstrijd." Thijs vult haar aan. "Soms lijken we daardoor ook minder kritisch te worden. Het lijkt bijna normaal dat je moet overbieden om nog enige kans te maken."

Maar het stel weet ook dat het soms ineens snel kan gaan. "De vorige keer toen we een woning zagen, hadden we de dag erna een bezichtiging en vervolgens een bod uitgebracht. Dus wie weet krijgen we vandaag bericht van de aankoopmakelaar en hebben we misschien volgende week iets gevonden. Het blijft afwachten."

Vanavond bespreekt de Zwolse gemeenteraad in het woondebat welke koers de gemeente moet varen wat betreft woningbouw.