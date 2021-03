Boeren in Staphorst in gesprek met politici over toekomst: "Hoop dat vertrouwen in politiek terugkeert"

Bijeenkomst in Staphorst waar boeren in gesprek gingen met de politiek (Foto: RTV Oost/ Robert Jansema)

Boeren in gesprek met politici in Staphorst

Gevestigde partijen als CDA, D66, ChristenUnie, SGP, VVD en FvD meldden zich vandaag in Staphorst voor een debat over landbouw waarbij de politici het gesprek aangingen met boeren. Maar ook nieuwkomers als JA21, BBB waren van de partij in de hoop om, enkele dagen voor de verkiezingen, de stem van de boer te winnen. De vraag is echter wat de boer wint bij het grote aantal partijen dat dit jaar meedoet, stelt SGP-Kamerlid Roelof Bisschop.

Steeds meer partijen lijken op te komen voor het directe belang van de boer. Roelof Bisschop, geboren Staphorster, heeft zijn bedenkingen over die ontwikkeling. “Ik hoop dat de inspanningen van al die partijen er niet toe leiden dat de stem van de boeren in de kamer feitelijk verzwakt. Want dat is het risico natuurlijk met een te grote versnippering”, concludeert het SGP-Kamerlid.

Coronaregels

Evenemententerrein De Tippe in Staphorst stond vandaag in het teken van de landbouw. Vertegenwoordigers van politieke partijen en boeren gingen met elkaar in gesprek. Alles volgens de coronaregels: burgemeester Gerrit Jan Kok had vooraf vertrouwen in de organisatie en heeft toestemming gegeven.

De organisatie lag in handen van Henri Haasjes en René Dunnink van Actiegroep De Lichtmis. Ook actiegroepen uit Kampen maakten deel uit van de organisatie. Het gesprek tussen politici en boeren stond centraal. “We willen graag dat veehouders en akkerbouwers een goede keuze kunnen maken bij de stembus. Boeren die hier aanwezig zijn komen niet alleen uit de gemeente Staphorst. We hadden ook de nodige aanmeldingen uit de hoek van Dalfsen en Heino”, zegt Dunnink.

Ingrijpende keuzes

Ook Tjeerd de Groot van D66 liet van zich horen. De politicus stelde in 2019 nog voor om de veestapel te halveren Zijn uitspraken vormden aanleiding voor de grote boerenprotesten. “Er zijn veel partijen die zoeken beleid bij draagvlak. Deze tijd vraagt om ingrijpende keuzes, D66 wil toekomstperspectief voor boeren dat tegelijkertijd ook goed is voor de natuur”, zei hij zaterdagmiddag.

Tom Zeilemaker, één van de aanwezige boeren, kan het politieke uitje waarderen: “Goed dat ze dit organiseren. Ik hoop dat er voor ons vanmiddag meer duidelijkheid komt. Daarnaast hoop ik dat bij mij het vertrouwen in de politiek weer terugkomt, want dat is er nu niet meer.”