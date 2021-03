Vakbonden: 'Coronacrisis of niet, werkgevers hebben genoeg geld voor goede cao'

Geen stakingsleider met megafoon die het publiek toespreekt, geen broodjes gehaktbal en geen groepjes pratende stakers in zaal of buitenlucht; staken is een eenzame actie geworden. De stakers rijden vanaf negen uur het parkeerterrein van het Hengelose FBK-stadion op in hun auto, soms samen met een collega. Bij een tent van CNV en FNV krijgen ze wat 'goodies'; petje, sjaaltje en vlaggetje voor in het autoraam. Bij een ander tentje 'schrijven' ze zich digitaal in, met de QR code die ze eerder via de mail hebben gekregen. De vakbond betaalt voor de stakers deze dag hun loon.

Vakbonden: metalektro heeft weinig last van 'coronacrisis'

De economie krabbelt op uit de recessie als gevolg van de coronacrisis. Uit de eerste openbare jaarverslagen van grote technische concerns blijkt dat het afgelopen jaar de omzet sowieso is gedaald en vaak daalde de winst mee. Maar dat betekent volgens Agnes van der Schuur van FNV Metaal niet dat de cao-eisen lager moeten: "De coronacrisis is een term die geadopteerd lijkt door de werkgevers. Je ziet dat het bij heel veel metalektro bedrijven goed gaat, die kunnen het amper aan. En als het ergens niet goed gaat zijn we zeker bereid om daar andere afspraken te maken, maar voor de hele sector geldt dat het best goed gaat en daar mogen werknemers van mee profiteren."

'Cao moet met inflatie mee'

"Het duurt nu al zo lang, het wordt tijd dat er eens knopen doorgehakt worden", aldus de staker die bij het Almelose Benchmark werkt. "We moeten onze cao gewoon met de inflatie mee laten stijgen", antwoordt hij op de vraag of de huidige coronacrisis nog een rol speelt. Benchmark is een relatief onbekend bedrijf waar in Almelo zo'n vijfhonderd man aan allerlei soorten elektronica werkt, onlangs kwam het bedrijf in het nieuws met een grote order met een waarde van 50 miljoen euro voor de productie van snelle coronatestapparaten voor de Engelse markt.

Stakingsestafette

De estafettestaking in de metalektro begon half januari. Vakbonden en werkgeversorganisatie FME kunnen het niet eens worden over een nieuwe cao. Het gaat om bedrijven die in de 'metaal' en in de 'elektrotechnische industrie' actief zijn. Thales komt vaak in het nieuws; het heeft meer opdrachten dan ooit en nam afgelopen jaar ruim driehonderd mensen aan, topman Edelijn sprak onlangs over een 'luxeprobleem', ook dit jaar verwacht hij weer ruim driehonderd medewerkers aan te nemen.

Actiebereidheid Eaton lijkt hoog

Vooral vanuit het Hengelose Eaton lijken zich relatief veel stakers in te schrijven. Eaton, voorheen Holec, is onderdeel van een Amerikaans concern en maakt allerlei soorten schakelkasten. Van de 650 banen gaat het de komende tijd driehonderd banen verhuizen naar Turkije, waar de lonen lager zijn. De actiebereidheid is volgens de stakers hoog en het vertrouwen in het bedrijf is laag. "Ze doen toch wat ze willen, de productie gaat naar Turkije, ze drukken toch door, dus laat ze maar betalen." En ook bij deze stakers geldt dat eventuele bedrijfstegenvallers door de coronacrisis geen invloed hebben op hun eisen. "Nee hoor, ik sta volledig achter deze actie".

Om tien uur is de 'staakstraat' weer leeg en kunnen de medewerkers van de vakbonden hun tentjes en spullen opruimen, in afwachting van de volgende staking in deze estafettestaking. De metalektro cao is een van de grotere en geldt voor 160.000 mensen.