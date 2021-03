CDA Hof van Twente stelt vragen over onbewaakte spoorwegovergangen

Hof van Twente telt de meeste onbewaakte spoorwegovergangen van Nederland. Alle dertien zullen op den duur verdwijnen. Het ongeluk van afgelopen zondag op een onbewaakte overgang in Zenderen roept bij het CDA in Hof van Twente vragen op aan het college van burgemeester en wethouders.

Naar aanleiding van het ongeluk in Zenderen waarbij een 21-jarige maaltijdbezorger omkwam is de onbewaakte spoorwegovergang daar vervroegd afgesloten voor gemotoriseerd verkeer. ProRail en NS willen op den duur van alle onbewaakte spoorwegovergangen in Nederland af, maar dat gaat in overleg met gemeenten en wegbeheerders.

Naar aanleiding van de gebeurtenis in Zenderen heeft het CDA in Hof van Twente schriftelijke vragen gesteld. "Wij zijn benieuwd of in Hof van Twente ook onbewaakte spoorwegovergangen vervroegd worden afgesloten of dat er vervroegd maatregelen worden genomen. En doorkruist dat niet de huidige plannen?", zegt CDA raadslid Eric Raanhuis.

Vinger aan de pols

Daarnaast wil het CDA weten of dit gevolgen heeft voor de aanwonenden en welke financiële consequenties dit heeft. "Wij maken ons nog niet direct zorgen, maar het ongeluk in Zenderen toont aan dat onbeveiligde overgangen gevaarlijk zijn. Wij hebben de vragen gesteld om een standpunt te kunnen vormen en de vinger aan de pols te houden", zegt Raanhuis.

Een paar dagen na het ongeluk in Zenderen bracht ProRail samen met NS een rapport naar buiten over het treinongeluk in Hooghalen, op het traject Zwolle-Assen in mei vorig jaar. Daar botste een Sprinter op een onbewaakte overgang met 130 km/uur op een trekker. De machinist kwam daarbij om het leven.

Rapport ProRail en NS

In het rapport staat dat ProRail direct maatregelen neemt. Zo zal op zeventien onbewaakte overgangen direct aanvullende maatregelen worden genomen. Zes onbewaakte overgangen worden met spoed gesloten.

Ans Rietstra, COO ProRail: "Wij zijn nog steeds onder de indruk van het ongeval dat bij Hooghalen plaatsvond. Het heeft ook grote impact binnen onze organisatie. ProRail vindt NABO al lange tijd onwenselijk: deze overwegen passen niet meer bij deze tijd. We pakken ze daarom al sinds 2018 in een programma aan, gevaarlijkste het eerst. Bij voorkeur door ze op te heffen, zoals bij 67 al gelukt is. Maar we willen nog meer ingrijpen door per direct tijdelijke maatregelen met het oog op de veiligheid te treffen".

Gemiddeld vallen er per jaar twee doden bij onbewaakte spoorwegovergangen.