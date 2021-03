Wormuth ziet verschil met eerste duel tegen ADO: "Zeven andere spelers in de ploeg"

"We hebben nu zeven andere spelers in de ploeg dan toen. Daardoor kun je zien dat de jongens een stap gemaakt hebben. De jongens die toen begonnen, zitten nu op de bank. We zijn dus in de breedte beter geworden en dat is een mooie voorwaarde voor een goede ploeg."

Serie niet doorbreken

De trainer heeft drie twijfelgevallen in zijn selectie, te weten Kasper Lunding, Rohat Agca en Teun Bijleveld. De eerste twee zijn ziek, Bijleveld heeft last van zijn enkel. Ondanks de lage positie in de stand is Wormuth op zijn hoede voor ADO. "Ze kunnen natuurlijk ook voetballen, dat hebben we gezien. Ze hebben thuis nog niet gewonnen. Ik hoop niet dat we die serie doorbreken in negatieve zin. Ze zijn gevaarlijk in de aanval. De buitenspelers, maar ook Kramer in de spits. Je ziet hem bijvoorbeeld een half uur niet en ineens is hij er. Ze hebben absoluut potentie. Ik kijk niet naar de stand, maar naar de kwaliteit. De kwaliteit van ADO is goed, maar ze hebben nog niet de punten gepakt."

De wedstrijd in Den Haag begint morgenavond om 18.45 uur en is te volgen op Radio Oost en onze onlinekanalen.