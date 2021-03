Transportbedrijven in Overijssel bezorgd over stadslogistiek na invoering strengere milieuregels

De steden in Overijssel die met de nieuwe 'Zero Emissie Stadslogistiek' te maken krijgen zijn Almelo, Enschede, Hengelo, Deventer en Zwolle.

Afspraken

Gemeenten en het Rijk hebben afspraken gemaakt in de zogeheten 'Green Deel Zero Emissie Stadslogistiek'. Daarbij wordt er vanuit gegaan dat vrachtwagens in binnensteden hoofdzakelijk rijden op elektriciteit of waterstof. Nieuwere dieselvrachtwagens met een schonere verbranding mogen nog tot 2030 in de stadskernen komen.

Port of Logistics Overijssel (POLO), een samenwerkingsverband tussen transportondernemers heeft daar zijn bezorgdheid over geuit. Ze verwachten dat er niet genoeg emissievrije vrachtwagens worden geproduceerd door de fabrikanten. Ook is het de vraag of er straks voldoende stroom en waterstof beschikbaar is.

Haalbaar?

Van de 150.000 vrachtwagens met een Nederlands kenteken rijden er nu zo'n tweehonderd 'zero emissie' zegt André Pluimers, directeur van Bolk Transport in Almelo. Hij is ook woordvoerder namens POLO. Elke dag zijn er in ons land zo'n 15.000 vrachtwagens nodig voor de bevoorrading van de binnensteden. Binnen drie jaar zouden die nu vervangen moeten zijn door 'zero emissie' vrachtwagens en dat is volgens Pluimers niet te doen.

Als de transportbedrijven overstappen op elektrisch rijden dan moeten er grote aanpassingen komen aan het elektriciteitsnet. De kabels die nu in de grond liggen zijn niet geschikt voor een grote vraag naar stroom. Binnen drie jaar zou dat aangepast moeten zijn. "Hoe haalbaar is dat?", vraagt Pluimers zich af. De techniek waarbij waterstof wordt gebruikt als brandstof is nog niet goed genoeg doorontwikkeld. Ook staat allerminst vast dat er binnen drie jaar genoeg waterstof wordt geproduceerd.

Aanloopproblemen

Zwolle is één van de steden die graag de dieselvrachtwagens uit het stadscentrum ziet verdwijnen. Toch wordt er wel rekening gehouden met de aanloopproblemen die de overstap naar 'zero emissie' transport met zich mee kan brengen. Volgens wethouder William Dogger zal er de komende jaren meerdere keren worden getoetst hoe het staat met de ontwikkeling. Als het achter loopt dan kan elke stad zelf dispensatie verlenen en is er een uitloop naar 2030 mogelijk.