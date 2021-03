Scholieren in Oldenzaal blij dat ze weer naar school mogen: "Thuis word je lui"

Ondanks dat de school geopend is en dat volop les gegeven wordt, is het opvallend rustig in de gangen van de school. Aan de muren hangen posters met de coronamaatregelen, in de centrale hal zijn lunchtafels met linten onbereikbaar gemaakt en leerlingen moeten zich houden aan een looprichting, zoals aangegeven is met stickers op de vloer.

"Er zijn flink wat maatregelen genomen om het veilig te houden", vertelt lerares Marlou Oude Nijhuis. "Denk aan een wisselend rooster, een 40 minuten rooster en vergeet ook niet het handen wassen".

"Fijn om weer op school te zijn"

Om drukte te voorkomen zijn leerlingen ingedeeld in twee groepen en beide groepen volgen een eigen rooster. De ene groep een week online en de andere groep fysiek op school. "Ik ga deze week twee dagen naar school en volgende week drie dagen", zegt Lot. Het is haar eerste jaar op de middelbare school en ze is blij dat ze nu weer kan genieten van de gezelligheid in de klas.

Het thuiswerken maakte haar en andere klasgenoten lui. "Nu moet je eerder uit bed en je klaarmaken, maar als je les hebt op je laptop kan je langer in bed blijven liggen. Of je laat je pyjamabroek aan", zegt ze.

Haar klasgenoten zijn het allemaal met haar eens. "Het is fijn om weer op school te zijn."

Paaskaarten voor ouderen

Tijdens de lessen wordt er ook aandacht besteed aan ouderen die door corona vaker alleen zitten. "We hebben kaarten gemaakt voor eenzame ouderen om te zorgen dat ze zich minder alleen voelen. Ik heb ook overgroot opa's en overgroot oma's die vaker alleen zitten, dus ik denk wel dat zij hier erg blij van worden", aldus eerstejaars leerling Sylva.

Leerlingen maken paaskaarten voor ouderen (Foto: RTV Oost)

Snel minder maatregelen

De leerlingen hopen dat de maatregelen snel minder worden en dat ze weer vijf dagen per week naar school mogen. "Ik wil het liefst alle dagen weer naar school", zegt een leerling en daar is lerares Marlou het ook mee eens. "Ik pleit ervoor dat scholen weer compleet open mogen".