Eerste Overijsselse stembureaus openen hun deuren

Stembureau De Brug in Glanerbrug is klaar voor de stemmers (Foto: RTV Oost / Nout Peper)

De eerste stembureaus in Overijssel hebben vanochtend stipt om half acht de deuren geopend. Kiezers die behoren tot de risicogroepen en kwetsbaar zijn voor het coronavirus kunnen vandaag en morgen al hun stem uitbrengen. "Een spannende dag", vindt voorzitter Johan Slot van het stembureau in sporthal De Brug in Glanerbrug.

Slot vindt het vooral spannend, omdat er het nodige anders is in vergelijking met eerdere jaren. "Er is zoveel veranderd door corona. Zo moet de route anders zijn. Mensen gaan dit keer via de nooddeur er weer uit. En normaal gesproken zaten we in het bejaardentehuis, dat kan nu niet. Daarom is de sporthal afgehuurd."

Potlood

De route is breed opgezet en ook liggen er spatschermen. Daarnaast krijgt iedere stemmer een 'presentje' mee naar huis. "Het rode stempotlood. We hebben er een doos vol van gekregen en ook voor de komende dagen hebben we een doos. Dus dat moet voldoende zijn", denkt Slot. Zelf gaat hij woensdag zijn stem uitbrengen. "Ik bewaar hem nog even."

