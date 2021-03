Edith van den Ham (VVD) heeft vertrouwen in verkiezingsuitslag, ondanks 'onverkiesbare plek'

Het lijkt een lastig verhaal: op nummer 76 op de VVD-kieslijst staan in een jaar waarin campagne voeren moeilijk is. Toch heeft Edith van den Ham, VVD-raadslid in Almelo, er alle vertrouwen in. “Als ik nu al zeg dat het niet gaat lukken, had ik er helemaal niet aan moeten beginnen.”

Flyeren op straat, de politieke markt op de Koornmarkt in Almelo, het samenkomen met andere mensen, niks gaat dit jaar zoals het in een normaal verkiezingsjaar verloopt. “Alles gaat online, van contacten leggen tot vergaderen.”

'Onverkiesbaar'

Haar 76ste plek op de lijst, wat een ‘onverkiesbare plaats’ wordt genoemd, heeft haar niet uit het veld geslagen. “Ik was zó trots toen ik mijn naam op de lijst zag staan, zelfs als anderen het van tevoren als een verloren wedstrijd beschouwen ga ik er compleet voor. Je moet door corona andere wegen zoeken om mensen te bereiken en te binden. Dat vind ik een mooie uitdaging.”

Voor een plek in de Tweede Kamer heeft ze zo’n achttienduizend voorkeursstemmen nodig, een aantal dat bijna onmogelijk lijkt. “Ik zie mogelijkheden in het online campagne voeren. Het is misschien lastig, maar ik denk dat het kan lukken.”

Frustratie

Net als bij zoveel mensen in deze tijd is een hoek in de keuken omgedoopt tot werkplek. Vanaf haar bureaustoel hoopt ze de potentiële kiezer te bereiken. “Het is natuurlijk niet wat je had gehoopt, maar het is niet anders. Het is vooral vervelend dat je mensen niet even écht kan spreken.”

De onmogelijkheid van het fysiek campagnevoeren frustreert haar niet. “Het heeft me tot op zekere hoogte creatiever gemaakt, omdat je het allemaal zelf moet doen.” In de stad hangen spandoeken en tegenover het Heracles stadion staat een groot ledbord. “In totaal heb ik er dertien hangen, veelal bij vrienden en kennissen aan de gevel.”

Verder moet ze de kiezer via social media zien te bereiken. Al ging dat niet zonder slag of stoot. “Het was drie weken lang onmogelijk om mijn berichten te promoten op Facebook, waardoor het bereiken van extra mensen lastig was.” Dat probleem is ondertussen opgelost en het bereik neemt ondertussen goed toe. “Het aantal mensen dat ik online bereik is groot en wordt steeds groter.”



Een Twentse stem

Om de Kamer in te komen bestaat de laatste week voor de verkiezingen uit non-stop campagne voeren. Dat doet ze niet alleen voor zichzelf, maar ook om de Twentenaar te kunnen vertegenwoordigen. “Ik vind binding met mensen en met de regio heel belangrijk. De Twentenaar moet in Den Haag kunnen vertellen wat hij wil en ze moeten niet in Den Haag besluiten wat we willen.” Ze is dan ook van plan om gewoon in Almelo te blijven wonen. “Ik wil binding houden met de mensen hier, zodat ik dat mee kan nemen naar Den Haag.”

Ook de ‘normale’ Nederlander moet vertegenwoordigd worden Edith van den Ham

Ook met haar ondernemershart denkt ze mensen aan te kunnen spreken. Naast haar werk als raadslid, wat ze ondertussen zeven jaar doet, heeft ze haar eigen cateringbedrijf. Door corona is dat op een lager pitje komen te staan. "Van lunches regelen voor bedrijven ga je naar lunches voor twee personen", legt Van den Ham uit. "Ik weet door mijn situatie wel hoe andere ondernemers zich voelen en ik denk dat ik die ondernemers goed zou kunnen vertegenwoordigen. De Kamer moet niet alleen bestaan uit doorgewinterde politici, maar ook uit de ‘normale’ Nederlander. De ondernemer die weet hoe het is om de handen uit de mouwen te steken, die denk ik te kunnen vertegenwoordigen.”

Concurrentie

Ze is niet het enige Almelose gemeenteraadslid op de landelijke kieslijst van de VVD. Collega Yvonne Bijenhof staat op plek 48 op de lijst. “We zijn collega’s in de raad en steunen elkaar ook.” Edith ziet haar niet als concurrentie. “Yvonne en ik zijn allebei heel anders en ik denk dat we elkaar juist aanvullen.” Als het volgende week allemaal goed uitpakt gaan ze wellicht met z’n tweeën naar Den Haag. “Dat zou helemaal geweldig zijn.”