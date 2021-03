Twentse zakenman Sanderink gaat door knieën voor ex: hij rectificeert zijn beschuldigingen

De eigenzinnige Twentse Gerard Sanderink rectificeert zijn beschuldigingen aan zijn ex Brigitte van Egten op de sites van zijn bedrijven: Strukton en Centric. Dat doet hij op last van de rechter en met een dwangsom van maximaal vijf miljoen euro als stok achter de deur.

Een paar dagen voor de deadline staat het er dan toch echt: de rectificatie die Sanderink op last van het Gerechtshof Arnhem Leeuwarden moest publiceren. Hij had tot dinsdag de tijd, als de rectificatie later geplaatst zou worden, zou de dwangsom gaan gelden.

Elke dag te laat zou hem honderdduizend euro kosten, tot een maximum van vijf miljoen euro. Sanderink hecht erg aan zijn mening, maar vijf miljoen euro om zijn ex-partner, Brigitte van Egten, te kunnen blijven beschuldigen, zal hem te gortig zijn geweest.

Zwarte letters

Dus staat de rectificatie precies op de website zoals de rechter het bevolen heeft: 'Voor de duur van dertig dagen op de homepagina van de website van Strukton en Centric waarbij de tekst wordt geplaatst in duidelijk leesbare zwarte letters tegen een witte achtergrond met een zwart kader om de tekst, welke tekst direct zichtbaar is bij het bezoek aan de website en niet kan worden weggeklikt.'

Beste lezer, Als eigenaar van onder meer Strukton, Centric, DSS en Wagner heb ik mijn ex-partner, mevrouw van Egten, herhaaldelijk, in kleine kring en in publiek beschuldigd van: -het plegen van fraude, het weg sluizen van geld en het stelen van geld bij de bedrijven van DSS Service B.V., DSS B.V., Wagner Solar GmbH en Wagner Solar Gambia Ltd.; -het veroorzaken van de FIOD inval bij mijn bedrijf Strukton. Er bestaat geen bewijs voor mijn beschuldigingen. Het gerechtshof Arnhem Leeuwarden heeft mij bij arrest van 2 maart 2021 bevolen deze rectificatie te plaatsen. Gerard Sanderink

De ruzie tussen de voormalige geliefden Sanderink en Van Egten begon op 11 november 2018. In een telefoongesprek tussen beide beschuldigde Sanderink haar van heel veel, waaronder fraude bij zijn zonnepanelenbedrijf DSS in Goor waar ze toen nog directeur was. Op 15 februari het jaar daarop (2019) viel de FIOD binnen bij zijn bedrijf Strukton op verdenking van fraude bij de aanbesteding van de bouw van een metro in Ryaad de hoofdstad van Saoudi-Arabië.

Verzoek om eerherstel

Pas op drie april dat jaar (2019) werd duidelijk wat er speelde tijdens de eerste rechtszaak, waarin Van Egten al om eerherstel vroeg omdat Sanderink in zijn bedrijf en aan anderen vertelde dat ze had gefraudeerd.

En ook toen beschuldigde hij Van Egten van het veroorzaken van de FIOD inval bij zijn bedrijf Strukton. En in die rechtszaak werd duidelijk dat Sanderink een nieuwe geliefde heeft: de illustere Rian van Rijbroek, door de media steevast betiteld als 'cybercharlatan'.

Dieptepunt

Wat volgde was een escalatie aan rechtszaken waarbij de ex-geliefden elkaar bevochten en de topmensen van de bedrijven van Sanderink opstapten omdat ze weigerden met de door hem geïntroduceerde Rian van Rijbroek samen te werken.

Kamervragen werden gesteld en het dieptepunt was eind vorig jaar toen Sanderink een deurwaarder en een agent bedreigde toen ze bewijsmateriaal kwamen ophalen bij hem. Als gevolg van druk van opdrachtgevers moest Sanderink zijn functies als topman van zijn eigen bedrijven neerleggen.

Extreem hoge dwangsom

Deze rectificatie is nog een gevolg van een uitspraak die op de valreep is gedaan voordat die mediation begon. Gezien de hardnekkigheid om rechterlijke uitspraken naast zich neer te leggen is deze rectificatie opvallend.

Het zal wat te maken hebben met de extreem hoge dwangsom die hij moet betalen als hij de uitspraak niet opvolgt. Hoe het met de mediation staat is niet bekend, maar gezien het verleden, en het rotsvaste vertrouwen van Sanderink in z'n eigen gelijk, lijkt de toenadering weinig kans van slagen te hebben.