Wit Konijn Rood Konijn; een bijzondere voorstelling in Zwols theater

Geen voorbereiding, geen repetities, geen regisseur en met de tekst in een verzegelde envelop stapt actrice Rosa da Silva zaterdagavond het podium van theater De Spiegel op.

Volle zaal

Het script mag ze pas openen op het podium en dan begint ook meteen de voorstelling. "Het is heel anders dan hoe het normaal gaat, dat je een voorstelling oefent en repeteert. Niet alleen Rosa is heel zenuwachtig heb ik begrepen, maar wij vinden het ook heel spannend als theater. We gaan zelf de livestream doen en er kijken zeker wel duizend mensen mee," vertelt medewerker Sanne Oostenga van de Zwolse Theaters. De theaterzaal van De Spiegel telt een kleine 1000 stoelen, dus Rosa zal voor een volledig volle zaal spelen.

Wereldwijd

In theaters over de hele wereld, van Argentinië tot Australië en van India tot Nederland, gaan acteurs zoals Rosa het toneel op om de kracht van theater te tonen. Elk theater zal in zijn eigen tijdzone om acht uur vanavond aanvang geven voor Wit Konijn Rood Konijn in de eigen taal. De kracht van theater zal 24 uur lang over de aardbol zinderen.

Het stuk is geschreven door de Iraanse schrijver Nassim Soleimanpour en is sinds de première tien jaar geleden in meer dan 25 talen vertaald. Inmiddels is het al duizenden keren opgevoerd en steeds door andere acteurs. Want wie het één keer heeft gespeeld, kent het stuk, en mag het nooit meer spelen.

Een kaartje voor deze livestream is gratis en is te vinden op de website van Zwolse Theaters.