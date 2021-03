Provincie legde onterecht bestuursdwang op aan afvalverwerker Staphorst

De provincie Overijssel heeft in 2017 onterecht gebruik gemaakt van bestuursdwang in het geval van een afvalverwerker in Staphorst. De bestuursrechter oordeelt dat de provincie onnodig onmiddellijk heeft opgetreden door zelf afval bij het bedrijf te laten verwijderen. De afvalverwerker hoeft daarom de rekening van bijna 275.000 euro niet te betalen.

Het bedrijf had in 2017 een type afval opgeslagen waar het op dat moment geen toestemming voor had. Over die overtreding zijn beide partijen het eens en de provincie mocht handhavend optreden. Maar in dit geval was de situatie niet zo spoedeisend dat de afvalverwerker niet zelf zijn overtreding kon herstellen. De regel is namelijk dat de overtreder zelf zijn fout herstelt en dat een overheid pas ingrijpt als er echt spoed is.

Brandweerrapport

Bij het toepassen van de bestuursdwang op 10 juli 2017 baseerde de provincie zich namelijk op een brandweerrapport van drie weken eerder, 19 juni 2017. De provincie heeft niet goed kunnen uitleggen waarom aan de ene kant zij 21 dagen heeft gewacht met ingrijpen, maar aan de andere kant de afvalverwerker niet kort de tijd kon krijgen om het zelf op te lossen.

